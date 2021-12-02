Devrilen aracın sürücüsüne yardım etmek isterken başka bir kazaya neden oldular: 3 yaralı - Son Dakika

Devrilen aracın sürücüsüne yardım etmek isterken başka bir kazaya neden oldular: 3 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsüne yardım etmek isteyen kamyona başka bir araç çarptı. Kazada her üç aracın sürücüsü de yaralanırken, sıkışan sürücülerden biri itfaiye tarafından çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun Akziyaret kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ömer B.'nin kullandığı 63 E 7910 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören 06 CLS 376 plakalı beton parke taşı yüklü kamyonun sürücüsü M.K., yol kenarında park edip yaralıya yardım etmek istedi. Bu sırada arkadan gelen Bahattin G.'nin kullandığı 07 FIR 48 alçı yüklü kamyonet, park halindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada her üç sürücü de yaralanırken kamyonette sıkışan sürücülerden Bahattin G., olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.