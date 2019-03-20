Son Dakika Haberleri: Devrilen Kepçenin Altında Kalan Kişi Ağır Yaralandı

Devrilen Kepçenin Altında Kalan Kişi Ağır Yaralandı

38 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi kepçeyle tarlada çalıştığı sırada, aracın devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralandı.

Devrilen Kepçenin Altında Kalan Kişi Ağır Yaralandı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi kepçeyle tarlada çalıştığı sırada, aracın devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralandı.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Alanya'nın kırsalındaki Kayabaşı Mahallesi'nde bulanan bir bahçede meydana geldi. Selim T. (21), kepçe ile bahçe düzenlemesi yaparken, henüz bilinmeyen nedenle kepçe devrildi. Kepçenin altında kalan Selim T. ağır yaralanırken, olayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Selim T.'yi ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Hastanesine götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Selim T.'nin durumu ciddiyetini koruduğu belirtildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:02 Kaynak: İHA

Kayabaşı, Antalya, Selim, Alanya, 3. Sayfa
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