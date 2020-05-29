Devrilen kum yüklü traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika

dından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.

Kırıcı'nın cenazesi, incelemenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.

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