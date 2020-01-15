DEVRİLEN OTOBÜSÜN ALTINDA CAN PAZARI-1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel DEVRİLEN OTOBÜSÜN ALTINDA CAN PAZARI-1 - Son Dakika

DEVRİLEN OTOBÜSÜN ALTINDA CAN PAZARI-1

6 saat önce

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi; yaralılar var ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi.

DEVRİLEN OTOBÜSÜN ALTINDA CAN PAZARI-1, System.String[]

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi; yaralılar var

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada yaralıların olduğu belirtilirken, otobüsün altında kalan bazı kişilerin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Isparta'dan Konya yönüne giden Metro Turizm'e ait 63 DV 750 plakalı yolcu otobüsü, Şarkikaraağaç ilçesi Dedeağaç kavşağında kontrolden çıkarak, devrildi. Yaralıların olduğu belirtilirken, kaza yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otobüsün altında kalan bazı yolcuları çıkarmak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ (Isparta)


Şarkikaraağaç, İtfaiye, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:50 Kaynak: DHA
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