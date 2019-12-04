Son Dakika Haberleri: Devrilen tankerin kabininde sıkışan sürücüyü itfaiye çıkardı
Son Dakika 3. Sayfa Devrilen tankerin kabininde sıkışan sürücüyü itfaiye çıkardı - Son Dakika

Devrilen tankerin kabininde sıkışan sürücüyü itfaiye çıkardı

6 saat önce

Aksaray'da süt toplama tankerinin devrilesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve kabinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Devrilen tankerin kabininde sıkışan sürücüyü itfaiye çıkardı, System.String[]

Aksaray'da süt toplama tankerinin devrilesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve kabinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Kaza, merkeze bağlı Armutlu köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Armutlu köyü istikametine seyir halinde olan Alim A. idaresindeki 42 BIV 26 plakalı süt toplama tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü kabinde sıkışırken diğer sürücülerce 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sıkışan yaralı sürücüyü kısa süren çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı sürücü olay yerinde hazır bekleyen ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AKSARAY

Aksaray, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:12 Kaynak: İHA
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