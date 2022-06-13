Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale- Yozgat karayolunun 72. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soner Kahveci (57) idaresindeki 42 AFAA 416 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, devrilen tırın kupasında sıkışan sürücü Soner Kahveci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: İHA

Kırıkkale, İtfaiye, Yozgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Devrilen tırın kupasında sıkışan sürücü can verdi - Son Dakika

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