Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika
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Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

22.05.2022 18:51
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

ORDU'nun Fatsa ilçesinde geri manevra sırasında devrilen traktörün altında kalan sürücü Kenan Yavuz (54), hayatını kaybetti.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde geri manevra sırasında devrilen traktörün altında kalan sürücü Kenan Yavuz (54), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatkerinde ilçeye bağlı Meşebükü Mahallesi'nde meydana geldi. Kenan Yavuz'un kullandığı 55 RA 643 plakalı traktör, geri manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan sürücü ağır yaralanırken, ihbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika


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