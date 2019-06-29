Son Dakika Haberleri: Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

8 dakika önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, System.String[]
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Birecik ilçesine bağlı Gürbaşak Mahallesinde meydana geldi. Mehmet Kılıç (61) idaresindeki 27 N 2576 plakalı traktör, Gürbasak Mahallesinden Köseler Mahallesine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, devrilen traktörün altında kalan sürücü Kılıç, olay yerinde hayatını kaybetti. Kılıç'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:43 Kaynak: İHA
Mehmet Kılıç, Şanlıurfa, Birecik, 3. Sayfa
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