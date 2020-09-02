Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi. Kazada traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza Şehzadeler ilçesi kırsal Sancaklıbozköy Mahallesi'nde meydana geldi. Şehzadeler Belediyesinde çalışan Hasan İnce (60), akşam saatlerinde eşi Neslihan İnce ile Kırcalı mevkisindeki tarlasına gitmek için plakasız traktörüyle yola çıktı. Eğimli yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü Hasan İnce traktörün altında kalırken, römorkta bulunan Neslihan İnce'nin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Hasan İnce'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İnce'nin cenazesi Merkez Efendi Adli Tıp Morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA
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