Devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika
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Devrilen traktörün sürücüsü öldü

04.03.2022 20:57
Devrilen traktörün sürücüsü öldü

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü İbrahim Obuz yaşamını yitirdi.

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü İbrahim Obuz yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kocaali ilçesi Demiraçma Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Obuz yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. İbrahim Obuz, devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Obuz'un hayatını kaybettiği belirlerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Kocaali, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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