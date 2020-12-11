DG Sivasspor Avrupa kupalarına veda etti - Son Dakika

UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında DG Sivasspor deplasmanda karşılaştığı İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e 1-0 mağlup oldu ve Avrupa kupalarına veda etti.

Maçtan dakikalar

28. dakikada Cohen'ın ceza sahası dışı sol tarafından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Samassa kaldı.

34. dakikada sol kanatta Dan Biton'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına giden meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

45. dakikada Kayode'nin sağ taraftan pasında ceza sahası içinde Fajr'in vuruşunda savunma meşin yuvarlığı uzaklaştırdı.

45. dakikada Gradel'in ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tenenbaum'da kaldı.

47. dakikada Cohen'in ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

66. dakikada orta sahada topu alan Saborit'in ilerleyip ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

90+4. dakikada Camara'nın ceza sahası dışı sol tarafından çektiği şutta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

Stat: Bloomfield

Hakemler: Andris Treimanis xx, Haralds Gudermanis xx, Martins Svipsts xx

Maccabi Tel Aviv: Tenenbaum xx, Maor Kandil xx, Hernandez xx, Tibi xx, Saborit xx (Sheran Yeini dk. 85 ?), Peretz xx, Golasa xx (Tal Ben Haim dk. 74 x), Dan Glazer xx, Biton xx (Ofir Davidzada dk. 63 x), Cohen xx (Avi Rikan dk. 74 x), Pesic xx (Nick Blackman dk. 85 ?)

Yedekler: Peretz Daniel, Etey Shechter, Amit Glazer, Eylon Almog, Shahar Piven, Eduardo Guerrero, Eden Karzev

Teknik Direktör: Giorgos Donis

DG Sivasspor: Samassa x, Robin Yalçın x, Caner Osmanpaşa x, Apindangoye x, Camara x, Claudemir x (Kone dk. 63 x), Fajr x, Hakan Arslan x, Gradel x, Kayode x, Yatabare x

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Ninga

Teknik Sorumlu: Bülent Albayrak

Gol: Saborit (dk. 66) (Maccabi Tel Aviv)

Sarı kart: Tibi, Avi Rikan, Tenenbaum (Maccabi Tel Aviv), Fajr, Apindangoye, Kone, Gradel, Yatabare (DG Sivasspor)