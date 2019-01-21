Son Dakika Haberleri: Dha Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Görüştü

Dha Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Görüştü

7 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Dha Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Görüştü, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede, Trump'ın Suriye'den çekilme kararı ve Münbiç'teki terör saldırısı, Suriye'nin doğu ve kuzeydoğusunda terörle mücadele konuları ile Münbiç bölgesinde kontrolün devredilmesi konularının görüşüldüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li mevkidaşı Donald Trump ile akşam saatlerinde telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrası yaşanan provokatif terör saldırısı değerlendi. Görüşmede Erdoğan, hayatını kaybeden ABD'li personel için Trump'a taziye dileklerini iletti.

İkilinin görüşmesinde Türkiye'nin Münbiç bölgesinde güvenliği vakit kaybetmeden devralmaya hazır olduğu vurgulanırken, Suriye'nin doğu ve kuzeydoğusunda PKK/PYD ve DEAŞ terör örgütlerinin terör eylemlerine karşı alınacak güvenlik tedbirleri ve terörle mücadele konuları ele alındı.

Görüşmelerin Türkiye ve ABD genelkurmay başkanları ile devam edeceği, istişare ve ikili ticaret hacminin geliştirilmesi konusunda da görüş birliğine varıldığı kaydedildi.

Haber:  Muhammed KILIÇ - Muhammet BAYRAM/ ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:29 Kaynak: DHA

Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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