Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - ABD'den Türk konvoyuna saldırıya kınama
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DHA DIŞ - ABD'den Türk konvoyuna saldırıya kınama

58 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus yaptığı açıklamada, İdlib'te Türk askeri konvoyuna ve sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadıklarını açıkladı.

DHA DIŞ - ABD'den Türk konvoyuna saldırıya kınama, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus yaptığı açıklamada, İdlib'te Türk askeri konvoyuna ve sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadıklarını açıkladı.

Ortagus, resmi Twitter hesabından Suriye'nin İdlib kentinde Türk konvoyu ve sivillere yönelik düzenlenen hava saldırısıyla ilgili, "Esad rejimi ve müttefikleri İdlib'te sağlanan ateşkese uymalıdır. Türk konvoyuna hava saldırısı yapıldı ; sivillere, insani yardım kuruluşu çalışanlarına ve altyapıya yönelik devam eden korkunç saldırılar oluyor. Bu şiddeti kınıyoruz, bu sona ermeli" açıklamasını yaptı.

Dün, İdlib'te Türk konvoyuna düzenlenen hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti ve 12 sivil de yaralandı.


Amerika Birleşik Devletleri, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:56 Kaynak: DHA
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