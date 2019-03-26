Dha Dış – Bakü'de Alışveriş Merkezinde Yangın
9 dakika önce
– Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir alışveriş merkezinde yangın çıktı.
– Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yerel basın, başkent Bakü'nün Nizami semtindeki Gara Garayev caddesinde bulunan Diklas alışveriş merkezinde yangın çıktığını duyurdu. Çok sayıda itfaiye personeli, yangının çevredeki yerleşim yerlerine yayılmasını engellerken, iki yangın söndürme helikopterinin de yangının söndürülmesine destek verdiği belirtildi.
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-Binanın yanması
-İtfaiyenin müdahalesi
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:24 Kaynak: DHA
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