Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Bakü'de Alışveriş Merkezinde Yangın

Dha Dış – Bakü'de Alışveriş Merkezinde Yangın

9 dakika önce

– Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir alışveriş merkezinde yangın çıktı.

Dha Dış – Bakü'de Alışveriş Merkezinde Yangın, System.String[]
– Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yerel basın, başkent Bakü'nün Nizami semtindeki Gara Garayev caddesinde bulunan Diklas alışveriş merkezinde yangın çıktığını duyurdu. Çok sayıda itfaiye personeli, yangının çevredeki yerleşim yerlerine yayılmasını engellerken, iki yangın söndürme helikopterinin de yangının söndürülmesine destek verdiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Binanın yanması

-İtfaiyenin müdahalesi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:24 Kaynak: DHA

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