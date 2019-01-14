Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Çekiciyi Taksiyle Takip Etti, Aracını Böyle İndirdi

Dha Dış - Çekiciyi Taksiyle Takip Etti, Aracını Böyle İndirdi

11 dakika önce

Çekiciyi taksiyle takip etti, aracını böyle indirdiRusya (DHA) - Rusya'da aracını çeken çekiciye öfkelenen sürücü, aracını çekici üzerinden rampa olmaksızın indirdi.

Çekiciyi taksiyle takip etti, aracını böyle indirdi

Rusya (DHA) - Rusya'da aracını çeken çekiciye öfkelenen sürücü, aracını çekici üzerinden rampa olmaksızın indirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, hafta sonu başkent Moskova'da yaşandı. Hatalı park nedeni ile çekicinin aracını alarak uzaklaştığını gören sürücü, taksiye binerek çekiciyi takip etti. Bir süre sonra çekiciyi yakalayan öfkeli araç sahibi, çekici sürücüsünden aracını indirmesini istedi. 'Olumsuz' yanıt alan sürücünün öfkesi iyice arttı. Aracının tekerlerine bağlı düzenekleri söken araç sahibi, aracına bindi. Aracını çalıştıran sürücü geri vitese taktı ve her hangi bir rampa kurulu olmayan çekiciden aracı yola indirdi. Yola düşen aracın ön tamponu kırıldı. Vatandaşlara ve çekici sürücüsüne aldırmayan öfkeli sürücü, gaza basarak uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:55 Kaynak: DHA

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