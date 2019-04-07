Dha Dış ? Feribot Köprüye Çarptı, İki Otomobil Suya Düştü

Dha DIŞ ? Feribot köprüye çarptı, iki otomobil suya düştüBrezilya (DHA) ? Brezilya'da bir feribot köprünün altından geçtiği sırada, köprünün sütunlarından birine çarptı.

Dha DIŞ ? Feribot köprüye çarptı, iki otomobil suya düştü



Brezilya (DHA) ? Brezilya'da bir feribot köprünün altından geçtiği sırada, köprünün sütunlarından birine çarptı. O sırada köprüden geçmekte olan 2 otomobil, köprünün yıkılması sonucu suya düştü. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.



Yerel medya, Brezilya'nın Para eyaletindeki Belém bölgesinde bulunan köprüye bir feribotun çarptığını duyurdu. Cumartesi günü yerel saat ile sabah erken saatlerde gerçekleşen kazada, iki otomobil suya düştü. Köprünün 200 metrelik bir kısmı çöktü. Pará Valisi Hélder Barbalho'nun yaptığı açıklamada, 'Köprünün tamiratı yapılacak. Ancak, önceliğimiz arama ve kurtarma çalışmalarıdır' dediği belirtildi.

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