Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Fransa'da bombalı saldırı: 11 yaralı (2)

DHA DIŞ - Fransa'da bombalı saldırı: 11 yaralı (2)

4 saat önce

– Fransa'nın Lyon kentinde bombalı paketin patlaması neticesinde yaralananların sayısının 11'e yükseldiği belirtildi.

DHA DIŞ - Fransa'da bombalı saldırı: 11 yaralı (2), System.String[]
Fransa'nın Lyon kentinde bombalı paketin patlaması neticesinde yaralananların sayısının 11'e yükseldiği belirtildi.

Fransa'nın Lyon şehrinin 2. bölgesinde bulunan Victor Hugo caddesinde yerel saat ile 17: 30'da meydana gelen patlamada yaralı sayısının 11'e yükseldiği açıklandı.

Ulaşıma kapatılıp, kordon altına alınan bölgede yaşayanların önlem olarak tahliye edildiği ve bir süre sonra evlerine dönmelerine izin verildiği açıklanırken; bombalı paketin, bisiklet süren bir adam tarafından bırakıldığı ve bırakıldıktan 2 dakika sonra patladığı belirtildi. Ayrıca, şüphelinin 30-35 yaşlarında olabileceğine değinildi.
Yerel medya, paket içinde çivilerin bulunduğunu; patlama ile bunların etrafa saçıldığını yazmıştı.
Öte yandan Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ise patlama ile ilgili olarak 'saldırı' ifadesini kullanırken; şu ana kadar patlama nedeniyle kimsenin hayatını kaybetmediğini fakat yaralılar bulunduğunu belirtti.

Ayrıca, Paris Savcısı Remy Heitz'in olay yerine gittiği ve Paris Savcılığı Terörle Mücadele Birimi'nin olayla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Patlamanın meydana geldiği bölgelerden görüntüler
Polisin çalışması


Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 09:21 Kaynak: DHA
Lyon, Fransa, Güncel
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