Dha Dış - Londra'da Bomba Paniği
1 saat önce
İngiltere'nin başkenti Londra'da iki havalimanı ile bir metro istasyonu yakınında bulunan paketlerde el yapımı patlayıcılar tespit edildi.
İngiltere
'nin başkenti Londra
'da iki havalimanı ile bir metro istasyonu yakınında bulunan paketlerde el yapımı patlayıcılar tespit edildi.
İngiliz metropolitan polisinden yapılan açıklamada, bugün Londra'nın Heathrow ve City havalimanları ile Waterloo metro istasyonu yakınında bulunan 3 pakette el yapımı patlayıcılar tespit edildiği açıklandı.
Yapılan açıklamada paketlerin yangına yol açma kapasitesinde olduğu ifade edilerek, fail veya faillerin amacıyla ilgili yorum yapılmadı.
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Waterloo metro istasyonundan görüntü - Tattersall
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:05 Kaynak: DHA
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