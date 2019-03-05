Son Dakika Haberleri: Dha Dış -  Londra'da Bomba Paniği

Dha Dış -  Londra'da Bomba Paniği

1 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da iki havalimanı ile bir metro istasyonu yakınında bulunan paketlerde el yapımı patlayıcılar tespit edildi.

Dha Dış -  Londra'da Bomba Paniği, System.String[]
İngiltere'nin başkenti Londra'da iki havalimanı ile bir metro istasyonu yakınında bulunan paketlerde el yapımı patlayıcılar tespit edildi.

İngiliz metropolitan polisinden yapılan açıklamada, bugün Londra'nın Heathrow ve City havalimanları ile Waterloo metro istasyonu yakınında bulunan 3 pakette el yapımı patlayıcılar tespit edildiği açıklandı. 

Yapılan açıklamada paketlerin yangına yol açma kapasitesinde olduğu ifade edilerek, fail veya faillerin amacıyla ilgili yorum yapılmadı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Waterloo metro istasyonundan görüntü - Tattersall

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:05 Kaynak: DHA

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