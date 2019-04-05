Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Polis, Bu Gaspçıyı Arıyor

Dha Dış – Polis, Bu Gaspçıyı Arıyor

1 saat önce

– Brezilya'da hırsızlar güpe gündüz bir aracı gasp etmek istedi ancak durumu fark eden araç sürücüsü kaçmayı başardı.

Dha Dış – Polis, Bu Gaspçıyı Arıyor, System.String[]
Brezilya'da hırsızlar güpe gündüz bir aracı gasp etmek istedi ancak durumu fark eden araç sürücüsü kaçmayı başardı. Polis, elinde silahla aracı sekerek kovalayan engelli gaspçıyı arıyor.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen ve Brezilya'da gerçekleştiği belirtilen olayda 2 otomobil ile bir aracın önünü kesen gaspçıların aracı durdurmak istediği görülüyor. Görüntülerde tek bacaklı, engelli bir gaspçının elinde silahla, geri geri giderek kaçmaya çalışan araç sürücüsünü kovalamaya çalıştığı görülüyor. Saniyeler sonra ise gaspçıların araçları ara bir yola girerek uzaklaşıyor. Gasp edilmek istenen sürücü de onların peşinden aynı yola girerek hızla uzaklaşıyor.

Polis, silahlı gaspçıyı arıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hırsızların araçlarının durması

-Hırsızların araçlardan inişi

-Çalınmak istenen aracın geri gitmesi

-Engelli hırsızın silah doğrultması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:50 Kaynak: DHA

Brezilya, Polis, Güncel
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