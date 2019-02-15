Dha Dış - Rusya, Sscb'nin Afganistan'dan Çekilişinin 30'uncu Yıldönümünde Arşivini Açtı
9 dakika önce
Dha DIŞ - Rusya, SSCB'nin Afganistan'dan çekilişinin 30'uncu yıldönümünde arşivini açtıRusya (DHA) - Rusya Savunma Bakanlığı, Afganistan Savaşı'nın ardından Sovyet askerlerinin bölgeden çekilişlerinin 30. yıldönümü dolayısıyla, görev yapan askerlere ilişkin bazı belgelerin gizliliğini kaldırdı.
Dha DIŞ - Rusya
, SSCB'nin Afganistan
'dan çekilişinin 30'uncu yıldönümünde arşivini açtı
Rusya (DHA
) - Rusya Savunma Bakanlığı, Afganistan Savaşı'nın ardından Sovyet askerlerinin bölgeden çekilişlerinin 30. yıldönümü dolayısıyla, görev yapan askerlere ilişkin bazı belgelerin gizliliğini kaldırdı. Bakanlık, resmi internet sitesinden Afganistan'daki çalışmalarını; askerlerin öykülerini de paylaştı. Açılan arşivdeki belgelerde Sovyet askerlerinin önündeki hedeflerin, önemli evrakların, büyük silah ve mühimmat depolarının yanı sıra öne çıkan askerlere verilen ödüllerin de bulunduğu görüldü. İçişleri Bakanlığı
, arşivdeki belge, araç ve malzemelerin bir bölümünü Kaluga şehrinde de sergiledi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:47 Kaynak: DHA
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