Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Rusya, Sscb'nin Afganistan'dan Çekilişinin 30'uncu Yıldönümünde Arşivini Açtı

Dha Dış - Rusya, Sscb'nin Afganistan'dan Çekilişinin 30'uncu Yıldönümünde Arşivini Açtı

9 dakika önce

Dha DIŞ - Rusya, SSCB'nin Afganistan'dan çekilişinin 30'uncu yıldönümünde arşivini açtıRusya (DHA) - Rusya Savunma Bakanlığı, Afganistan Savaşı'nın ardından Sovyet askerlerinin bölgeden çekilişlerinin 30. yıldönümü dolayısıyla, görev yapan askerlere ilişkin bazı belgelerin gizliliğini kaldırdı.

Dha Dış - Rusya, Sscb'nin Afganistan'dan Çekilişinin 30'uncu Yıldönümünde Arşivini Açtı, System.String[]
Dha DIŞ - Rusya, SSCB'nin Afganistan'dan çekilişinin 30'uncu yıldönümünde arşivini açtı

Rusya (DHA) - Rusya Savunma Bakanlığı, Afganistan Savaşı'nın ardından Sovyet askerlerinin bölgeden çekilişlerinin 30. yıldönümü dolayısıyla, görev yapan askerlere ilişkin bazı belgelerin gizliliğini kaldırdı. Bakanlık, resmi internet sitesinden Afganistan'daki çalışmalarını; askerlerin öykülerini de paylaştı. Açılan arşivdeki belgelerde Sovyet askerlerinin önündeki hedeflerin, önemli evrakların, büyük silah ve mühimmat depolarının yanı sıra öne çıkan askerlere verilen ödüllerin de bulunduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığı, arşivdeki belge, araç ve malzemelerin bir bölümünü Kaluga şehrinde de sergiledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:47 Kaynak: DHA

DHA, Rusya Federasyonu, Afganistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Paralarını Çalan Hırsızların Arabasına Binen Kadın, Şüphelilerden Birini Isırdı Ücretli Poşet Uygulamasında Yeni Tartışma: Marketlerin Yaptığı Kar, Haksız Kazanç

Türkler Mali Okuryazarlıkta Rusları Geçti Çocuğunun Vücuduna Çamaşır Suyu Enjekte Eden Cani Anneden, Kan Donduran İfade
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 16:56:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Rusya, Sscb'nin Afganistan'dan Çekilişinin 30'uncu Yıldönümünde Arşivini Açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]