Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Sahte içkiden zehirlendiklerinden habersiz, iyileşmek için yine içtiler: 17 ölü
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ - Sahte içkiden zehirlendiklerinden habersiz, iyileşmek için yine içtiler: 17 ölü

33 dakika önce

– Hindistan'da sahte içki içen 17 kişi hayatını kaybetti.

DHA DIŞ - Sahte içkiden zehirlendiklerinden habersiz, iyileşmek için yine içtiler: 17 ölü, System.String[]
– Hindistan'da sahte içki içen 17 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde yer alan Barabanki bölgesinde sahte içti içen 17 kişinin hayatını kaybettiği; 44 kişinin de hastanede tedavisinin devam ettiği belirtildi. Yerel medya, satın aldıkları içkileri tüketen bir grup insanın kusma, mide bulantısı, mide ağrısı ve görüş kaybı gibi şikayetlerle hastaneye başvurduklarını yazdı. Aynı şikayetle hastaneye başvuranların artması üzerine yapılan incelemede, hastaların hepsinin sahte içki tükettikleri ve içkileri aynı dükkandan aldıkları ortaya çıktı.

Yetkililer, aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili derinlemesine inceleme başlatıldığını ve sorumluların en sert şekilde cezalandırılacağını açıkladı.

"AĞRIYI AZALTACAĞINA İNANARAK DAHA FAZLA İÇKİ İÇTİLER"

Sahte içki tüketimi yüzünden kocasını, kocasının kardeşleri ve kayınpederini kaybeden 32 yaşındaki Ramvati olayı şöyle anlattı:

"Pazartesi sabahı hepsi karın ağrısından şikayet etti ve ağrıyı azaltacağına inanarak daha fazla içki içtiler, ancak durumları daha da kötüleşti. Kocama doktora gitmeyi önerdiğimde hiçbir şey göremediğini söyledi. Bu sırada diğer odada bulunan kayınpederim de hiçbir şey göremediğini söyleyip, benden su istedi. Suyu kendisine götürdüğümde ölmüş olduğunu gördüm. Hemen, kocamın nasıl olduğunu görmek için yanına gittim ama döndüğümde o da ölmüştü. Ben de yardım etmeleri için kocamın kardeşlerini aradım ve onların da ölmüş olduğunu öğrendim."
Assam, Uttar Pradesh ve Uttarakhand eyaletlerinde şubat ayında sahte içkiden yaklaşık 250 kişi yaşamını yitirmişti.


Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:44 Kaynak: DHA
Hindistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



11 yaşındaki kız annesinin scooterını çalmak isteyen hırsızı yumruklayarak kaçırdı Sosyal medya tartışması kanlı bitti: 4 yaralı 'Kafa keseceğim' diyen Suriyeli hakkında karar çıktı Ünlü yazar Ayşe Kulin'in kitabında da pedofili içeren ifadeler ortaya çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 18:17:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Sahte içkiden zehirlendiklerinden habersiz, iyileşmek için yine içtiler: 17 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]