Dha Dış ? Soyguna Gittiler, Dayak Yiyip Kaçtılar
1 saat önce
Dha DIŞ ? Soyguna gittiler, dayak yiyip kaçtılarBrezilya (DHA) ? Brezilya'da biri silahlı iki maskeli soyguncu, bir restorana girerek çalışanları soymak istedi.
Dha DIŞ ? Soyguna gittiler, dayak yiyip kaçtılar Brezilya
(DHA
) ? Brezilya'da biri silahlı iki maskeli soyguncu, bir restorana girerek çalışanları soymak istedi. Soyguncuların boş anından faydalanan çalışanlar, soyguncuları dövdü. Çalışanların elinden güçlükle kurtulan soyguncular, ara sokaklara kaçtı.
Brezilya'da akşam saatlerinde gerçekleşen ve işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen olayda, biri silahlı iki maskeli soyguncunun restorana girdiği görülüyor. Soygunculardan biri, elinde bulundurduğu silah ile restoran çalışanlarını tehdit ediyor. Çalışanların telefonlarını ve cüzdanlarını almaya başlayan hırsızlar ile restoran çalışanları arasında itişme başlıyor. Silahlı soyguncu, çaldığı telefonu elinden düşürdüğü anda restoran çalışanlarından biri hırsızın üstüne atlıyor ve yumruk yumruğa kavga
başlıyor. Yaşanan kavganın sonunda kendilerini restoran çalışanlarının elinden kurtaran soyguncular koşarak restorandan uzaklaşıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:07 Kaynak: DHA
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