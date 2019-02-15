Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Trump: Ulusal Acil Durum İlanı Kararını İmzalayacağım

Dha Dış - Trump: Ulusal Acil Durum İlanı Kararını İmzalayacağım

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada 'ulusal acil durum ilanı' kararını imzalayacağını söyledi.

Dha Dış - Trump: Ulusal Acil Durum İlanı Kararını İmzalayacağım, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada 'ulusal acil durum ilanı' kararını imzalayacağını söyledi.

Trump, yaptığı açıklamada Meksika sınırına yapılacak duvarı finanse etmek için alınacak kararı imzalayacağını söyledi. Trump, "Bu bir çok başkan tarafından, bir çok kez imzalanmış olmalıydı. Bu nadiren bir sorun oldu... kimse umursamadı" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 07:08 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Donald Trump, Güncel
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