DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

Beyoğlu'nda uydu anteni tamiri için otelin çatısına çıkan teknisyen merdivenden düşerek yaralandı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Tarlabaşı Bulvarı üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Uydu anteni tamir etmek otelin çatısına çıkan teknisyen, çalışma yaptığı sırada dengesini kaybederek merdivenden düştü. Arkadaşlarının düştüğünü gören diğer çalışanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı ambulansla Taksim İlk Yardım Hastanesine kaldırdı.

Görüntü Dökümü:

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-Teknisyenin düştüğü otel

-Yaralının sedye ile otelden çıkarılması

-Yaralının ambulansa taşınması

-Ambulansın gidişi

-Genel ve detay görüntüler

01.11.2019 - 18.39 Haber Kodu : 191101245

- Şerek