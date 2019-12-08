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DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

6 saat önce

Beylikdüzü'nde bir otomobil makas atmaya çalışırken kaza yaptı.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2, System.String[]

Beylikdüzü'nde bir otomobil makas atmaya çalışırken kaza yaptı. O anlar arkadan gelen bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza Beylikdüzü D-100 Karayolu Edirne İstikameti Güzelyurt Metrobüs durağının yakınında dün 20.45'te meydana geldi. Makas atarak gelen bir otomobil sürücüsü son olarak yine otomobiliyle makas atmaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybedip en sağ şeritten en sol şeride geçerek metrobüs yolunu ayıran bariyerlere çarptı. Kazadan sonra durmayan otomobili sürücüsü direksiyonu sağa kırarak en sağ şeride çekti. Sürücünün hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı o anlar arkadan gelen bir aracın kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-Aracın ilerlemesi

-En sol şeride geçmesi

-Aracın en sağ şeritteki bariyere çarpması

-Aracı en sol şeride çekmesi

-Genel ve detaylar

08.12.2019 - 11.51 - Haber Kodu : 191208041

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7- ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ'NİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ (Tekrar)

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN  - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştirilerde bulunduğu İstanbul Şehir Üniversitesi havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili,  "Bunlar Halk Bankası'nı da dolandırmaya çalışıyorlar. Halk Bankası'ndan kredi talebinde bulunuyorlar. Halk Bankası ciddi bir kredi veriyor. Maalesef bunlar, ödeme planında Halk Bankası'na ödemeleri yapmıyorlar. Halk Bankası da kendilerini sürekli uyarıyor. Şu anda borçları 417 milyon noktasında" ifadelerinde bulundu. Kartal Orhantepe Mahallesi'nde bulunan İstanbul Şehir Üniversitesi kampüsü havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Üniversite kampüsünün havadan görüntüleri


- İstanbul
Beylikdüzü, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 02:57 Kaynak: DHA
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