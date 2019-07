DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- FSM'DEKİ ÇALIŞMALARDA 1 HAFTANIN ARDINDAN SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

- Kazılan alanlara izolasyon malzemesi sürülüyor

- Sürülen malzemenin güneşten ve yağmurdan etkilenmemesi için köprü üzerine hareketli çadırlar kuruldu.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Beyza GÜLER - Güven USTA/İSTANBUL - FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) asfalt yenileme çalışmalarında bir hafta doldu. 24 saat aralıksız çalışılan köprüde mevcut asfalt kazındıktan sonra, ortaya çıkan metal kumlanarak pastan arındırılıyor, ardından iki ayrı izolasyon malzemesiyle boyanıyor. Bu çalışmaların ardından köprünün üstü özel bir asfaltla kaplanacak.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran 2019 tarihinde başlayan asfalt yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Köprünün Ankara yönüne trafiğe kapatılan 4 şeritte süren çalışmalarda bozulmuş asfalt iş makineleri ile temizlenerek kazındı. Ortaya çıkan köprünün demir tabliyelerindeki zaman içinde oluşan paslanma ise kumlama yöntemiyle temizleniyor. Şu anda köprünün pastan arındırılan bölümlerine iki ayrı izolasyon malzemesi sürülüyor. İzolasyon malzemesinin sürülme aşamasında güneşten ve yağmurdan etkilenmemesi için köprü üzerine hareketli çadırlar kuruldu. Çalışmalarda işçiler 3 vardiya halinde 24 saat aralıksız işlemlere devam ediliyor.

İzolasyon malzemesinin sürülmesinin ardından köprünün üstü özel bir asfalt ile kaplanacak. Köprünün güney bölümünde süren çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik yeni yapılan bölüme geçirilerek kuzey tarafta aynı çalışma tekrar edilecek. Köprünün tamamlanma ve trafiğe açılış tarihi olarak Karayolları Genel Müdürlüğü 17 Ağustos 2019 tarihini işaret etmişti.

Çalışmalar nedeniyle trafik yoğunluğu da devam ediyor.

2- TÜSİAD HEYETİNDEN İMAMOĞLU'NA ZİYARET



İSTANBUL, YÖNETİM Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Başkan yardımcıları Murat Özyeğin ve Bahadır Balkır ile genel sekreter Bahadır Kaleağasından oluşan TÜSİAD heyeti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından İmamoğlu ve TÜSİAD heyeti gazetecilere görüşmeyle ilgili açıklama yaptı.

'İSTANBUL'UN KALKINMASINDA YER ALMAK İSTİYORUZ.'

'Yeni seçilen belediye başkanımızı tebrik etmek için ziyaretine geldik' diyen Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, şöyle konuştu:

"İstanbul fevkalade önemli bir şehir kültürel mirası ve ekonomideki yeriyle. Türkiye'nin ekonomisinin üçte birinden fazlasını temsil ediyor. Dolayısıyla Türkiye'nin kalkınmasında çok önemli bir yeri var. Biz de TÜSİAD olarak çalışma gruplarımızla ve bütün gönüllü arkadaşlarımızla beraber İstanbul'un kalkınmasında yer almak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde Sayın Başkanımızın da ortaya koymuş olduğu şeffaflık, yönetim tarzı, kurumsallaşmaya yönelik olan adımları da ülke kalkınmasında çok önemli bir rol oynayacağından şüphemiz yok. Başkanımıza hayırlı olsun"

'HER ALANDA SEFERBERLİK'

İBB Başkanı İmamoğlu da "'Bugün Türkiye'nin önemli iş dünyası kuruluşu olan TÜSİAD'ın başkanı ve yöneticileriyle buluştuk. Bize hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Kendilerine teşekkür ediyorum. İstanbul'un bu süreçteki bizim tanımımızla en önemli karakterinin, her alanda seferberlik olduğunu düşünüyoruz. Bu manada bize her kurumun, her birimin en üst seviyede destek vermesini istiyor ve diliyoruz. Elbette ki TÜSİAD bunlardan birisi, hatta birçok konuda öncelik yapabilecek bir kuruluş. Görüşmemizde bunları değerlendirdik' diye konuştu.

İmamoğlu, bir gazetecinin "Ekonomi en can alıcı sorun. Yoksulluk ve işsizlik sorunun çözüm için öncelikli başlıklar neler olacak?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Yoksulluk ve işsizlik konusunun bugünün yoğun gündemi olduğunu biliyoruz. Ama bunun geçici gündem olmasını da istiyoruz. İBB'nin 2 yıl sonra gündeminin yoksulluk ve işsizlik olmamasını bekliyoruz. Bu sorun geçici bir sorun. 2 yıl içinde çözüm bulmuş ve artık ondan sonra gelişmeyi insanlara daha üst seviyede meslek edindirmeyi dert edinen bir kurum olmak istiyoruz. Ama bu geçiş sürecini de mutlaka vatandaşının yanında olan sistemli şekilde yani bölgesel istihdam ofisleri ile işsizliğe çare bulan yoksulluk noktasında İstanbul envanterini çıkartıp insanların temel ihtiyaçlarını tespit edip ihtiyacı olan ailelere yine kurumumuzun kendi bütçesini ve yanı sıra İstanbul'un yine bu anlamda fayda veren kurum ve kuruluşlarında arada duran emin bir kurum hüviyeti ile arada duran köprü olan tarzı ile bu süreci hep birlikte aşacağımızı biliyoruz."

İmamoğlu, 'Kreşler için iş insanlarına çağrı yapmıştınız? Bu konu ele alındı mı?' şeklindeki bir soruya ise "Zaten o günden sonra randevu istediler hemen. İşin esprisi ama biz o niyeti görüyoruz TÜSİAD ve içindeki insanlar da. Bu konuda açıkçası taahhütleri de olacak. Sadece TÜSİAD'ın değil herkesin olacak. Bizi bireysel arayan aileler var. Çünkü gerçekten bu şehir bir çocuk kenti. Biz çocuklarımızı gençlerimizi iyi yetiştirdiğimiz takdirde şehrimizin ve ülkemizin geleceği teminat altında olur. İyi yetiştirmediğimiz zaman gerçekten bu ülkeyi başka tehditler bekler. Bunun farkındayız ve bu bizim için en öncü sorumluluk. Kaldı ki yoksulluk ve işsizlik. Hanımefendi sordu cevapladım ama eğitim bu işin en önde duran unsurları olacak. Bu konuda bir seferberlik zaten planımızda var" yanıtını verdi. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaslowski de 'Kreş konusu, birkaç senedir zaten çalışıyoruz. Bu konuyu birçok ortamda Ankara'da dile getirdik. Bizim için kadınların da istihdama katılabilmesi en önemli konulardan biri' dedi.

'DEVAM EDEN İHBARLAR VAR'

İmamoğlu, TÜSİAD heyetini uğurladıktan sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Belediyedeki makam araçlarının durumuyla ilgili bir soru sorulması üzerine İmamoğlu, "Bu anlık size rapor vermekten zorlanırız. Çünkü mesele çok basit ya da sayısal anlamda küçük bir şey değil. Takibimiz devam ediyor. Elbette, belediye denilince İBB'nin kurumsal yapısına odaklanmamanız gerekir. Biz bir yandan da iştiraklerle ilgili süreci devam ettiriyoruz. Biraz vakit alıyor. İştiraklerdeki yönetim, bir önceki dönemden gelen yönetimler. Onlarla genel kurul çağrımızı yaptık. Bu genel kurul çağrısıyla beraber hem yönetimde bu gündemleri toplantıda konuşmak. Tabii, düşündüğümüz bazı ekipler var. Dolayısıyla bu biraz zaman alacak. Ama tespitlerimiz var. Devam eden ihbarlar var. İştiraklerde araç değişimleri var. Yani düne kadar X modelde bir araç var iken şimdi Y modelde bir araç var. Bu takip altında. Ama biraz zaman alacak. Kamuoyunu doyurucu bilgileri sizlerle paylaşacağım." diye konuştu.

'AYNI ŞEFFAFLIKLA DUYURACAĞIZ'

Pazartesi günü yapılacak Meclis toplantısına başkanlık yapacağını ve yürütülen faaliyetlerin canlı olarak yayımlanacağını anlatan İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Öncelik ilk meclis günümüz pazartesi. 39 belediye başkanıyla bir işbirliği toplantısı yapacağız. Davetlerimizi yaptık. Böyle bir gün geçeceğini belirtmek isterim. Toplumun ihtiyaçları ve insanların bize ilettiği sorunların çözümüyle ilgili maddelerimiz olacak. Tabii ki, ekonomiyi konuşacağız. Gündemimiz oldukça yoğun. Ben meclise eşlik edeceğim. Bu süreçte mümkün olduğu kadar mecliste olmak konusunda bir kararlılığım var. Çünkü, istediğimiz ve dilediğimiz dilin Mecliste oturmasını istiyoruz. Daha önceki uygulamalarımızda olduğu gibi aynı şeffaflıkla duyuracağız."

Belediyenin rutin ödeme konusunda sıkıntısının bulunmadığını belirten İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Ama bazı ödeme dengelerini oluşturmak mevcut bütçeyi analiz etmek konusunda elbette ki bir dönemin sıkı kontrolden geçmesi için talimatları arkadaşlarım ilgili kuruluşlara ilettiler. Zaten bu talimatın iletildiği gün ile şu an arasında geçen mesai zaman dilimi 3 gün. Dolayısıyla kapıda kuyruk ve benzeri şeyler 3 günde olmaz. Biz süreci dengeli bir şekilde biliyoruz. Bu süreçlerin nasıl yönetilmesi gerektiğini biliyoruz. 5 yıl belediye başkanlığı yaptım. 30 yıllık iş hayatı deneyimim var. Dolayısıyla iş adamlarının da ne hissettiğini biliyorum. Bir kurumun da ona nasıl davranması gerektiği konusunda tecrübelerim var. Bu tecrübelerimizi arkadaşlarımızla paylaştık. Bir yandan da İBB'nin mevcut ekonomik durumu var. Dolayısıyla 'Düne kadar tıkır, tıkır bir sistem işliyordu da şimdi ödeme alamıyorum' diyecek hiç kimse yok İstanbul'da. Ama mevcut sorunlarına rağmen, ekonomik tespitlerimizi yaparak pazartesi günü nerede başladığımız, hangi noktada olduğumuzu hem İstanbul'a hem meclise anlatarak yola çıkacağız. Sonrasında da kurumumuza iş yapanlara maksimum saygımızı onlara gösterip, beraber bir süreç yönetimi konusunda senkronize bir çalışma ortamı yaratacağız. Finansal alandaki tedbirlerimizi de kamuoyuna anlatacağız."

"İGDAŞ Genel Müdürlüğü'ne bir atama yaptınız mı?" sorusuna İmamoğlu, "Yok. Şu anda iştiraklerle ilgili herhangi bir atama yok. Zaten oralarda genel kurul süreçleri var. Genel kurul süreçleriyle ilgili çağrımız var. Genel kurullar olduğu zaman zaten basına düşer. Şu anda hiçbir atamamız yok. Sadece İGDAŞ değil, hiçbir iştirakte atamamız yok." diye cevap verdi.



3- 2 ÇOCUĞU SOBADAN ÇIKAN GAZDAN ÖLEN ANNE DE KURTARILAMADI



Müslim SARIYAR/ İSTANBUL

SANCAKTEPE'de geçen 2 Mart'ta sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden 10 ve 7 yaşındaki iki çocuğun annesi Gülay Boyraz da kurtarılamadı. Olay günü çocuklarıyla birlikte gazdan zehirlenen 37 yaşındaki Gülay Boyraz, 4 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Fatih Mahallesi Yakamoz Sokak'taki evde Boyraz ailesinden haber alamayan komşuları, 2 Mart sabahı pencereden içeri girmiş, anne ile 2 çocuğunu yerde hareketsiz halde bulmuşlardı. Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 10 yaşındaki Salih ile 7 yaşındaki Hayrünissa'nın sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Gazdan etkilenen anneleri Gülay Boyraz da hastaneye kaldırıldı. Gülay Boyraz, 4 aydır yoğun bakımda kaldığı hastanede bu sabaha karşı vefat etti.

Olay günü Tokat'taki evlerinde olan çocuklarının ölümüyle büyük üzüntü yaşayan Adem Boyraz, eşinin ölüm haberiyle bir kez daha yıkıldı. Gülay Boyraz'ın cenazesi, ikindi vakti Hazreti Ebubekir Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Samandıra Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

4- POLİS-HIRSIZ KOVALAMACASI KAZAYLA SON BULDU; O ANLAR KAMERADA

-FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN KOVALAMACA VE KAZA ANI POLİS ARACININ KAMERASINA İŞTE BÖYLE YANSIDI

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL

İSTANBUL'da bir ay içinde birçok işyerine girerek yüz binlerce liralık hırsızlık yapan 4 kişi, polisin filmleri aratmayan kovalamacası sonrası kaza yapınca kıskıvrak yakalandı. Kovalamaca ve kaza anı kameralar tarafından görüntülendi. Şüphelilerin 6 işyerinden oto lastiği, tekstil ürünü çaldıkları öğrenildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Başakşehir, Bayrampaşa, Sultangazi ve Esenler ilçelerinde son bir ayda meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis soruşturma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerinde beyaz renkli hafif ticari araç kullandığı belirlenen şüphelilerin eşkali belirlendi. Bölgede önlem alan ekipler önceki gün bir mağazada yaşanan hırsızlık üzerine harekete geçti.

KOVALAMACA ANINI POLİS OTOSU KAMERASI GÖRÜNTÜLEDİ

Olay yerine giden polis ekipleri araçlarıyla kaçmaya çalışan şüphelilerin peşine düştü. Polis aracına da çarpan şüpheliler otoyolda hızla kaçmaya başlarken nefesleri kesen bir takip başlattı. Polisin megafonla yaptığı "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheliler bir kavşağa geldiklerinde hafriyat kamyonuna çarptı. Kaza sonucu şüphelilerin içinde bulunduğu araç devrildi. Hemen peşindeki polis ekipleri de şüphelileri gözaltına aldı. O anlar ise polis otosunda bulunan araç kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

AZILI HIRSIZ ÇIKTILAR

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen Onur K.(21), Umut K.(31), Oğuzhan A.(25), Tolga G.(25) olaylarla ilgili sorgulandı. Şüphelilerin daha önceden onlarca kez hırsızlıktan yakalandıkları belirlendi. Şüphelilerden Onur K.'nin aralarında hırsızlık, uyuşturucu bulundurmak, polise mukavemet, oto hırsızlığı gibi suçlardan 41 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı. Diğer şüpheliler Umut K.'nın 18 kez, Oğuzhan A. 6 kez, Tolga G.'nin ise 26 kez polis tarafından yakalandığı öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin 6 ayrı hırsızlık olayında otomobil lastiği, tekstil ürünleri çaldıkları tespit edildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

5- RUHSATSIZ SİLAH SATIŞINA POLİS BASKINI: 2 GÖZALTI

Çağatay KENARLI İSTANBUL,

Avcılar'da, ruhsatsız silah satışı yapılırken polis baskın düzenledi. Bir şüpheli, diğer bir şüpheliye silah satarken suçüstü yakalandı. Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine silah ticaretiyle ilgili olarak gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri çalışmalarında 29 yaşındaki Muhammed A.'yı takibe aldı. Salı günü Avcılar'da Muhammed A., Yusuf C.(32)'ye silah satarken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan operasyonda şüphelinin üzerinde, Esenyurt'ta bir evde ve Küçükçekmece bulunan bir işyerinde yapılan aramalarda seri numarası silinmiş 3 tabanca, 21 mermi, 21 şarjör ve silah satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 100 lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheliden Yusuf C. savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, Muhammed A. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi polis kameralarına yansıdı.

6- EROL EVGİN AÇIKHAVA'DA KONSER VERDİ



İstanbul DHA - TÜRK pop müziğinin ünlü isimlerinden Erol Evgin, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu.

Evgin, konserine "Deli Divane" şarkısıyla başladı. Erol Evgin, altın şarkılarını gece boyunca Harbiye Açıkhava'yı tıklım tıklım dolduran dev koro eşliğinde söyledi. Sanatçıya zaman zaman dansçılar eşlik etti.

Erol Evgin'in konserinde İzmir marşı da hep bir ağızdan söylendi.

