Dha İstanbul - (Havadan Görüntüyle) İstanbul'da Kar Yağışı (2)
2 saat önce
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Hasan YILDIRIM - Yılmaz BEZGİN - Murat SOLAK - Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Hasan YILDIRIM - Yılmaz BEZGİN - Murat SOLAK - Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA İstanbul
'da kar yağışı etkili oluyor. Kar
yağışı özellikle Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında etkisini gösteriyor. Yollar kısa sürede beyaza büründü. Sürücüler kar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.
Görüntü Dökümü
----------------------------------
-Kar yağışıyla ilgili görüntüler
-Havadan anadolu yakası
DHA FEED
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:11 Kaynak: DHA
Çılgın Vatandaş, Nimet Abla'dan 30 Bin Adet Milli Piyango Bileti Aldı
Bahçeli'den Erdoğan'a Çağrı: İstanbul Ya da Ankara'da Küresel Güçler Zirvesi Yapılmalı
Güvenlik Görevlileri Aracını Hatalı Park Eden Yaşlı Adamı Tekme Tokat Dövdü
Mazhar Alanson'un Eşi Biricik Suden, Kurallara Uymayınca Kiliseden Kovuldu