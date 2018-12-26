Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - (Havadan Görüntüyle) İstanbul'da Kar Yağışı (2)

Dha İstanbul - (Havadan Görüntüyle) İstanbul'da Kar Yağışı (2)

2 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Hasan YILDIRIM - Yılmaz BEZGİN - Murat SOLAK - Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor.

Dha İstanbul - (Havadan Görüntüyle) İstanbul'da Kar Yağışı (2), System.String[]
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Hasan YILDIRIM - Yılmaz BEZGİN - Murat SOLAK - Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA 

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı özellikle Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında etkisini gösteriyor. Yollar kısa sürede beyaza büründü. Sürücüler kar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

Görüntü Dökümü

----------------------------------

-Kar yağışıyla ilgili görüntüler

-Havadan anadolu yakası

DHA FEED

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:11 Kaynak: DHA

İstanbul, DHA, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çılgın Vatandaş, Nimet Abla'dan 30 Bin Adet Milli Piyango Bileti Aldı Bahçeli'den Erdoğan'a Çağrı: İstanbul Ya da Ankara'da Küresel Güçler Zirvesi Yapılmalı

Güvenlik Görevlileri Aracını Hatalı Park Eden Yaşlı Adamı Tekme Tokat Dövdü Mazhar Alanson'un Eşi Biricik Suden, Kurallara Uymayınca Kiliseden Kovuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 12:20:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - (Havadan Görüntüyle) İstanbul'da Kar Yağışı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]