Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Şişli'de Polisle Şüpheliler Arasında Çatışma -1

Dha İstanbul - Şişli'de Polisle Şüpheliler Arasında Çatışma -1

56 dakika önce

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul DHAŞişli Teşvikiye'de peşlerindeki polisi farkeden cipteki şüpheliler ateş açınca çatışma çıktı.

Dha İstanbul - Şişli'de Polisle Şüpheliler Arasında Çatışma -1, System.String[]
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul DHA

Şişli Teşvikiye'de peşlerindeki polisi farkeden cipteki şüpheliler ateş açınca çatışma çıktı. Polis, kaçarken kaza yapan şüphelileri gözaltına alırken olay yerindeki inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:44 Kaynak: DHA

Teşvikiye, İstanbul, Güncel
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