Dha İstanbul - Şişli'de Polisle Şüpheliler Arasında Çatışma -1
56 dakika önce
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul DHAŞişli Teşvikiye'de peşlerindeki polisi farkeden cipteki şüpheliler ateş açınca çatışma çıktı.
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul
DHA Şişli Teşvikiye
'de peşlerindeki polisi farkeden cipteki şüpheliler ateş açınca çatışma çıktı. Polis
, kaçarken kaza yapan şüphelileri gözaltına alırken olay yerindeki inceleme sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:44 Kaynak: DHA
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