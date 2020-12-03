DHA muhabirine çirkin saldırı; kısıtlamayı ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı (3) - Son Dakika

BURNU KIRILAN DHA MUHABİRİ: BİZLER GAZETECİYİZ

Bursa'da, 2 arkadaşlıyla birlikte kısıtlamayı ihlal eden Süleyman Satılmış'ın yumruklu saldırısına uğrayan DHA muhabiri Mehmet İnan, "Burnum kırılmış ama ben farkında değildim. O sırada baygınlık geçirdim. Bizler gazeteciyiz. Halkın haber alma özgürlüğünü temsil eden kişileriz. Çok üzücü bir olay" dedi.

Genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten İnan, "İhbar geldiğinde, muhabir arkadaşım İsmail Hakkı Seymen ile birlikte olay yerine gittik. Gençlerin yaptığı hareketler ve davranışlarından dolayı haberi çekmeye karar verdik. İsmail kamerayla kayıt almaya başlayınca karşımızdaki grup hareketlenmeye başladı. İsmail'in üzerine yürüdüler. Ben de o sırada İsmail'e saldırmalarını engellemek için tutmaya çalıştım. Bu sırada arkadan beni biri ittirdi. O sırada benim tuttuğum kişi bana yumruk atmış" diye konuştu.'SALDIRIYI KINIYORUM'

Aldığı yumruk darbesinden sonra baygınlık geçirdiğini belirten İnan, "Yumruk attıktan sonra direkt yere düşmüşüm. Gerisini çok hatırlamıyorum. Burnum kanıyordu. O sırada baygınlık geçirdim. Hastaneye gittiğimde burnumun kırıldığını ve şekil bozukluğu olduğunu öğrendim. Hastane çalışanları müdahale ettiler. Şu an evdeyim, dinleniyorum. Olmaması gereken bir olay. Bizler halka haber sunuyoruz. İnsanlar haber izlemek için televizyon karşısına geçiyor. Saldırıyı kınıyorum. Olmaması gereken bir olay" dedi.

Semih ŞAHİN- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,