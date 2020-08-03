DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 1

FOÇA'DA TEKNE FACİASI: 4 ÖLÜİZMİR'in Foça ilçesi açıklarında tekne battı, Sahil Güvenlik tarafından 4 kişinin cesedine ulaşılırken 5 kişi sağ kurtarıldı.

DHA YURT BÜLTENİ - 1, System.String[]

FOÇA'DA TEKNE FACİASI: 4 ÖLÜ

İZMİR'in Foça ilçesi açıklarında tekne battı, Sahil Güvenlik tarafından 4 kişinin cesedine ulaşılırken 5 kişi sağ kurtarıldı. Kayıp olduğu belirlenen 8 yaşındaki Çınar Ege Göksun'u ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Dün öğle saatlerinde içinde 10 kişi bulunan 'Egem' isimli tekne Eskifoça'nın Kumburnu mevkiinden denize açıldı. Atatürk Adası açıklarına geldiğinde alabora olan tekne battı. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu teknedekilerin yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Sahil Güvenlik ekipleri, biri 16 yaşında 3 kadın ile, 9 yaşındaki bir erkek çocuğun cesedine ulaştı. 5 kişi suda bitkin halde bulunup, sağ olarak kurtarıldı. Ölenlerden 1'inin cesedi Foça Bueno Plajı'na getirildi. Diğer 3 kişinin cesedi ile kurtarılan 5 kişi ise Foça Balıkçı Barınağı'na götürüldü. Kurtarılanlar arasındaki durumu ağır olan bir kişiye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi balıkçı barınağında yaptı. Kurtarılanların ifadesinden yola çıkan Sahil Güvenlik ekipleri, kayıp olduğu anlaşılan 8 yaşındaki Çınar Ege Göksun için ise bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

KİMLİKLER BELLİ OLDU

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında batan teknede yaşamlarını yitiren 4 kişinin kimlikleri belli oldu. Ölenlerin Şennur Avcı (41), Şermin Özerman (38), Eli Naz Özerman (16) ve Çınar Ege Göksoy (8) olduğu belirlendi.Faciadan Kaan Niyazi Özarmağan (19), Kardelen Coşkun (17), Sude Naz Solak (16) Mustafa Güzel (29) yaralı olarak kurtarıldı. Sağlıklı şekilde kurtarılan tekne kaptanı Adem Demir'in (39)ise yaşanan kargaşadan yararlanıp, kaçtığı öğrenildi. Polis, Demir'in yakalanması için çalışma başlattı.Öte yandan kayıp olan kişinin ise 9 yaşındaki Sarp Göksoy olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

SON LARI ORTAYA ÇIKTIÖte yandan facianın yaşandığı teknedekilerin denize açılırken başka bir teknedekiler tarafından çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişinin 5 metrelik tekneye balık istifi olarak bindikleri görüldü. Teknedekilerin bir ara Foça tatil Köyü Plajı'nda mola verdikleri de ortaya çıktı. Teknedekilerin İzmir'in Karşıyaka ilçesi Nergiz semtinden günübirlik tatile gelerek, kiraladıkları tekne ile tura çıktıkları öğrenildi.

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTIİzmir'in Foça ilçesi açıklarında içinde 10 kişinin bulunduğu teknenin batmasının ardından ilçede yaşayan vatandaşlardan Burçin Tekin, olaydan birkaç saat önce tekneyi gördüğünü ve kapasitesinin üzerinde yolcu aldığını fark ettiğini söyledi. Yaklaşık 5 metre uzunluğundaki teknenin oldukça kalabalık olduğunu söyleyen Tekin,3 yıldır kendisinin de tur teknesi işlettiğini söyleyerek Egem isimli tekneyi saat 13.00 sıralarında gördüğünü dile getirdi. Tekin, teknenin kalabalık olduğunu görünce fotoğrafını da çektiğini belirterek "Biz tur tekneleri olarak kapasiteye uygun hizmet veriyoruz. Özellikle özel teknelerin kapasiteleri alkol alıp almadıkları Can yelekleri kontrol edilmeli. Bugün teknenin içerisinde çok sayıda insan vardı ve dikkatimi çekti. Fotoğraf çekerek bu durumu Sahil Güvenlik Liman başkanlığına bildirmek istedim. Amacım herhangi bir can kaybı olmaması için önlem alınmasını sağlamaktı" dedi. Daha sonra Foça'da bir tur teknesi battığı haberini aldığını söyleyen Tekin, teknedeki yolcu sayısının 10'dan fazla olduğunu iddia etti. Foça'da tur tekneleri için olağan bir gün yaşandığını ifade eden Tekin, rüzgarın hızının da normal olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"Biz kışın daha sert havalarda çıkıyoruz. Bizim teknelerimiz ona göre kapasiteler ile seferlere çıkıyor ama maalesef özel teknelerde denetimler sınırlı. İnsanların bilgisizliği ne de bağlı olarak kalabalık gruplar halinde bindiklerini görüyoruz. Teknesi olanlar denize açılacakken akrabaları ve yakınları da geliyor gezme amacıyla hep birlikte denize açılıyorlar. Nasıl trafikte Bazı kurallar konuyorsa Deniz ulaşımında da belli kurallar geçerlidir. Denetimler ticari teknelerde olduğu gibi özel teknelerde de uygulanmalıdır. bugünkü tekneye de ücretli binildiğini sanmıyorum çünkü hepsi aile gibiydi. Ama teknenin 3 katı kapasiteli çıkmışlar. Benim teknem de 25 kapasiteli pandemi nedeniyle 13 kişi çıkabiliyorum. Ama o tekne 10 kişiyle nasıl cıkmış anlayamadım. Biraz cahillik olmuş."

Çınar, İzmir, Foça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 08:02

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Caner Erkin'den transfer sorusuna yanıt: Şu anda serbestim, bekliyorum hala Son Dakika: Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'dan ayrıldı Kesenin ağzını açan Özlem Ada Şahin, 2 milyon TL'lik saat aldı Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu Bakan Koca bunu ilk kez söyledi: Son günlerdeki vakalarda yeni belirtiler var Heung-Min Son'dan dikkat çeken evlilik sözleri: Üst düzey futbol oynadığım sürece evlenmeyeceğim Ilary Blasi aşka geldi! Totti ile öpüştüğü fotoğraf on binlerce beğeni aldı Altın haftaya rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı Oğlu gölde boğulan babadan acı feryat: Tuttum ama kurtaramadım Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı Hagi, Viitorul Constanta'daki teknik direktörlük görevinden istifa etti 'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı Gazeteci Uğur Karakullukçu'dan Demet Akalın'a 22 takım tepkisi: Biz sizin sabun köpüğü şarkılarınıza karışıyor muyuz?
Son dakika: Hakkari Yüksekova'da öğretmenleri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 1 yaralı Son dakika: Hakkari Yüksekova'da öğretmenleri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 1 yaralı         
10:42
Muharrem İnce'den iddialı çıkış: 4-5 ayda birinci parti olacak bir hareket yaratılabilir Muharrem İnce'den iddialı çıkış: 4-5 ayda birinci parti olacak bir hareket yaratılabilir         
10:40
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi         
10:39
Evrim Keklik'ten Evrim Keklik'ten "Survivor All Star'a katılır mısın?" sorusuna tek kelimelik yanıt         
10:30
Eşini başka bir erkekle yakaladığı iddia edilen Ilicic, paylaştığı fotoğrafla çıkan haberleri yalanladı Eşini başka bir erkekle yakaladığı iddia edilen Ilicic, paylaştığı fotoğrafla çıkan haberleri yalanladı         
10:28
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş         
10:23
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor         
10:03
Yeğeniyle pozlarını paylaşan Hande Erçel, tişörtünün fiyatıyla herkesi şaşkına çevirdi Yeğeniyle pozlarını paylaşan Hande Erçel, tişörtünün fiyatıyla herkesi şaşkına çevirdi         
10:00
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı         
09:56
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor         
09:54
Pes dedirten görüntü! Sahilden kovulan vatandaşlar, refüjde mangal yaptı Pes dedirten görüntü! Sahilden kovulan vatandaşlar, refüjde mangal yaptı         
09:52
İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı         
09:38
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü         
09:37
Veyis Ateş'in programında canlı yayında yine ses duyuldu Veyis Ateş'in programında canlı yayında yine ses duyuldu         
09:19
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor         
08:47
Gökhan Gönül'den Beşiktaş'a veda telefonu: Fenerbahçe'ye gidiyorum, hakkınızı helal edin Gökhan Gönül'den Beşiktaş'a veda telefonu: Fenerbahçe'ye gidiyorum, hakkınızı helal edin         
07:41
Osmaniye'de kayıp ihbarı yapılan Yusuf'tan acı haber! Metruk binada yıkılan duvarın altında bulundu Osmaniye'de kayıp ihbarı yapılan Yusuf'tan acı haber! Metruk binada yıkılan duvarın altında bulundu         
03:39
Cedi Osman ve Ebru Şahin tatilde aşk tazeliyor Cedi Osman ve Ebru Şahin tatilde aşk tazeliyor         
23:32
Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma         
23:23
Tunceli'de ayı saldırısına uğrayan bir kişi, az kalsın canından oluyordu Tunceli'de ayı saldırısına uğrayan bir kişi, az kalsın canından oluyordu         
23:06
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi         
22:48
Al Hilal, Ekuban için 4 milyon euroyu gözden çıkardı Al Hilal, Ekuban için 4 milyon euroyu gözden çıkardı         
22:25
Trabzonsporlu Nwakaeme, Acun Ilıcalı'yla tekne turuna çıktı Trabzonsporlu Nwakaeme, Acun Ilıcalı'yla tekne turuna çıktı         
21:55
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor         
20:50
Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü         
20:11
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı         
19:11
Antalya'da sürüye yıldırım isabet etti! 40 koyun telef oldu Antalya'da sürüye yıldırım isabet etti! 40 koyun telef oldu         
19:03
Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ı çabuk unuttu! Başka bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ı çabuk unuttu! Başka bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi         
18:46
Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın? Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın?         
17:53
Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim         
17:26
Yaylada hayvan otlattığı sırada kaçırılan genç kızın babasının feryadı yürekleri sızlattı Yaylada hayvan otlattığı sırada kaçırılan genç kızın babasının feryadı yürekleri sızlattı         
14:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2020 14:13:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei