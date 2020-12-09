DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 1
09.12.2020 08:31
TOKAT'TA 'KAR' ULAŞIMI AKSATTITOKAT'ta etkili olan kar, ulaşımda aksaklıklara yol açtı.
TOKAT'TA 'KAR' ULAŞIMI AKSATTI
TOKAT'ta etkili olan kar, ulaşımda aksaklıklara yol açtı. Tokat- Sivas arasındaki Çamlıbel geçidinde araçlar yolda kaldı.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve sis, Tokat- Sivas karayolunda ulaşımı aksattı. 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kara hazırlıksız yakalanan bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Trafik ekiplerince Çamlıbel beldesinden Sivas yönüne giden araçların seyrine izin verilmedi. Karayolları tarafından yapılan çalışma sonrasında yol yeniden trafiğe açıldı.
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