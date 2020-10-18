DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

Tekirdağ'da otomobilin takla attığı kaza güvenlik kamerasında

TEKİRDAĞ'da hızla ilerleyen bir otomobilin refüje çapıp, bir ağacı devirmesinin ardından karşı şeride geçerek takla attı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada, 0.98 promil alkollü olduğu belirlenen ve yerinden ayrılan sürücü otoparkta yakalandı.

Kaza, gece merkez Süleymanpaşa ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. B.S.A.'nın kullandığı 39 AZ 250 otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, refüjdeki ağaçları da devirip, geçtiği karşı şeritte takla attı.

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri aracın içerisinde kimseye olmadığını fark etmesi üzerine çevrede araştırma yaptı. Kazayı görenler, sürücünün kendi imkanları ile araçtan çıkıp, olay yerinden ayrıldığını söyledi. Polis, ekipleri, kaza yapıp kaçtığı iddia edilen sürücüyü aracının götürüldüğü otopark da yakaladı. Sürücünün hastanede yapılan kontrolünden 0.98 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.