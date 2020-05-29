DHA YURT BÜLTENİ-11 - Son Dakika

Ordu'ya koronavirüs vakaları yeniden artış gösterdi

ORDU'ya yurt içi ve yurt dışından gelen gurbetçi vatandaşların sayısının artmasıyla, koronavirüs vakaları yeniden artışa geçti. Kentte 1 günde 7 pozitif vakaya rastlanıldı. Ordu Valisi Seddar Yavuz, "İlimize yurt içinden ve yurt dışından gelen şahısların sorumsuzca davranışları sebebiyle maalesef pozitif vakalarda artış görülmektedir" dedi.

Ordu'da koronavirüs vakalarının Ramazan bayramı itibariyle tekrar artmaya başladığı gözlendi. Yurt dışı ile İstanbul ve Kocaeli gibi büyükşehirlerden Ordu'ya gelen gurbetçilerle birlikte pozitif vaka sayılarının çoğalmaya başladığı belirtildi. Kentte sadece 1 günde 7 pozitif vaka tespit edilmesi nedeniyle, bu kişilerin temaslı olduğu kişilerinde belirlenmesi ve tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Ordu'da bu zamana kadar toplam 11 bin 200 test alındığı, 300 hastanın iyileştiği, 22 kişinin vefat ettiği belirtildi. Entübe sayısının 3 olduğu kentte yoğun bakımda 7 hastanın da tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Sahil, cadde ve sokaklarda sosyal hareketliliğin artmasıyla, Ramazan bayramından önce yeni vakaların rastlanmadığı kentte, bayram sonrası pozitif vakalar olduğu gözlendi.

'SALGININ BİTTİĞİ VARSAYIMIYLA HAREKET EDİLİYOR'

Dışarıdan Ordu'ya gelen bazı kişilerin, koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen kurallara ve alınan tedbirlere uymadığını hatırlatan Vali Seddar Yavuz, son dönemde pozitif vaka sayısında artış yaşandığına dikkat çekti. Ordu'ya dışarıdan gelen vatandaşları uyaran Vali Yavuz, "İlimize yurt içinden ve yurt dışından gelen şahısların sorumsuzca davranışları sebebiyle maalesef pozitif vakalarda artış görülmektedir. Buna ilaveten, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlarımız, sokağa, caddelere, park, meydan ve sahillere akın ettiler. Bazı cadde ve sokaklarda ciddi insan kalabalıkları oluşturuluyor. Adeta salgının bittiği varsayımıyla hareket ediliyor. Yapmış olduğum denetimlerde bu durumu gözlemliyorum. Yaratılan bu sosyal hareketlilik, ilimizde pozitif vakalarda artışa neden olabilmektedir. Aksi takdirde, pozitif vakalarda artış olabilir" dedi.

'MUHTARLAR TAKİP EDECEK'

Ordu'ya dışarıdan gelen vatandaşların kendilerini çok iyi izole etmeleri gerektiğini de belirten Vali Yavuz, "Son günlerde ilimize başka illerden ve yurt dışında gelen vatandaşlarımız oluyor. Bu kişilerin mutlak suretle takip edilmesi gerekiyor. Mahalle muhtarlarımız, mahallelerine dışarıdan gelen şahısları takip edip, mutlak suretle güvenlik birimlerimize bildirmeleri gerekir. Bu kişilerin çok iyi izole olmaları sağlanmalıdır" şeklinde konuştu.

Caddede yürün vatandaşların kurallara dikkat etmediğini belirten Cengiz Kırca da "Biz elimizden geldiğince bu konuda dikkat ediyoruz, maskemizi takıp sosyal mesafeye uyuyoruz. Fakat genel olarak caddede görüyorsunuz vatandaş maskesini doğru düzgün takmıyor, sosyal mesafeye uymuyor. Genel olarak kurallara uyulmadığını hepimiz görüyoruz. Yasaklarla, cezai işlem uygulamayla bu işleri çözemeyiz. Vatandaş olarak bizler hepimiz duyarlı olup bu sorundan hep birlikte mücadeleyle kurtulabiliriz" dedi.

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