DHA YURT BÜLTENİ-11 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ-11

28.12.2020 13:43
DHA YURT BÜLTENİ-11, System.String[]

Fay kırığı boşluğunda oluşan mağara turizme kazandırılacakORDU'nun Ünye ilçesi Karagöl Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve fay kırığı boşluğunda yer altı suları ile genişlemesiyle oluştuğu bilinen 900 metre uzunluğundaki Yaz Konağı Mağarası turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Fay kırığı boşluğunda oluşan mağara turizme kazandırılacak

ORDU'nun Ünye ilçesi Karagöl Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve fay kırığı boşluğunda yer altı suları ile genişlemesiyle oluştuğu bilinen 900 metre uzunluğundaki Yaz Konağı Mağarası turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Ordu'da 2003 yılında ilk kez Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından incelenen ve turizme elverişli olduğu sonucuna varılan Yaz Konağı Mağarası, 2005 yılında 'Tabiat Varlığı' olarak tescil edildi.  Mağaranın turizme kazandırılması için Ordu Büyükşehir Belediyesi çalışma başlattı. Belediye ekipleri, mağaraya giderek teknik inceleme yaptı. Spor turizmine kazandırılması planlanan mağara ile ilgili ekipler tarafından proje hazırlanarak, Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'na sunulacak. Raporun onaylanması ardından planlanan çalışmaların hayata geçirilerek Yaz Konağı Mağarası'nın turizme kazandırılması amaçlanıyor.

Fay kırığı boşluğunda yer altı sularının genişlemesiyle oluştuğu bilinen 900 metre uzunluğundaki mağara içerisinde 25 metre yükseklikten akan iki adet şelale bulunuyor. Mağara içerisinde bulunan sarkıt dikitler ve benzerine çok az rastlanan kubbeli odalar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Asım Suyabatmaz, mağaranın turizme kazandırılması için çalışmaların başladığını söyledi. Suyabatmaz, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler, Enerji Bakanlığı döneminde MTA'dan ekip görevlendirerek mağaranın incelenmesini istemişti. Şimdi de başladığı işi tamamlamak üzere bizleri görevlendirdi.  Doğal yer altı şelalelerine sahip bu yeri turizme kazandırmak adına incelemelerimize başladık. Mağaranın turizme kazandırılması için yürüyüş parkurunun temizlenmesi ve güvenli bir hale getirilmesi kanaatindeyiz. Yine düşme riski olan kayalar desteklenmeli ve aydınlatma çalışması yapılması gerektiğini düşünmekteyiz. Ekiplerimiz tarafından tüm bunlar projelendirilecek ve mağaranın tabiat varlığı olması nedeniyle Tabiat Varlığı Kurulu'nun onayına sunulacak. Onayın ardından projemizi uygulayarak mağarayı turizmin hizmetine sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Karagöl Mahallesi, Maden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ-11 - Son Dakika


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