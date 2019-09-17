Dha yurt bülteni - 12

Karayazı Belediye Başkanı HDP'li Göksu'ya gözaltı (2)

VALİ MEMİŞ: KARDEŞİNİN KİMLİĞİYLE YAKALANDI

Erzurum Valisi Okay Memiş, gözaltına alınan Karayazı Belediye Başkanı HDP'li Melike Göksu ile ilgili açıklama yaptı. Aşkale ilçesinde katıldığı 'Tarla Günü'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vali Memiş, "Karayazı Belediye Başkanı'nın devam eden davası vardı Yargıtay'da. 'PKK terör örgütüne üyelik' suçlamasıyla yapılan yargılamada karar kesinleşti. Belediye başkanı 7 yıl 6 ay cezaya mahkum edildi. Karar dün bize ulaşır ulaşmaz yakalama emri çıkarıldı. Yakalamak üzere hareket ettiğimizde ilçede olmadığını fark ettik. İl Jandarma Alay Komutanlığı'mız ve İl Emniyet Müdürlüğü'müzün ortak çalışması neticesinde uygulama noktasına yakın güzergahta farklı kimlikle kardeşine ait kimlikle yakalandı. Bizim tahminlerimiz, kaçma eyleminde olabileceği yönündeydi. Şu anda gözaltında. Yargılaması sonucu cezası kesinleştiği için cezaevine sevk edilecek" dedi.

'KAYYUM GÖREVLENDİRECEĞİZ'

Karayazı Belediyesi'nde bundan sonra yapılacak uygulamayla ilgili soru üzerine Vali Memiş, "'Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesinde terör örgütü üyeliği, terörle ilgili suçlardan hüküm giymiş olan belediye başkanları, meclis üyeleriyle ilgili düzenleme var. Orada doğrudan seçimlere gidilmiyor. Maddeye göre bu özel düzenleme, sadece belediye başkanı terörle ilgili suçtan hüküm giydiği için ilçelerde valinin, büyükşehir ve il belediyeleri olsaydı İçişleri Bakanlığı'nın atamasıyla kayyum belediye başkanı görevlendirmesi olacaktı. Biz şimdi görevden uzaklaştırma yapacağız, akabinde kayyum görevlendirmesi yapacağız. Seçimle ilgili herhangi bir işlem olmayacak. Belediye başkanı terörle mücadeleyle ilgili suçtan hüküm giydiği için bu durumda kanunun 45'inci maddesinde özel olarak düzenlenmiş. İlerleyen günlerde, kısa sürede kayyum değerlendirmesi yapacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Vali Okay Memiş'in açıklamaları

Haber: Salih TEKİN/ ERZURUM,

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Hentbolcu kızlar, Yunanistan'da yaşadıklarını anlattı: Her golden sonra formamızdaki ay yıldızı öptük

Muratpaşa Belediye spor Kadın Hentbol Takımı sporcuları, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 1. tur müsabakasında Yunanistan'ın PAOK takımıyla oynadıkları maçta yaşadıklarını anlattı. Salonda Türk bayrağının asılmaması üzerine hırslandıklarını anlatan sporcular, her golden sonra formalarındaki ay yıldızı öperek sevinçlerini yaşadıklarını söyledi.

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Yunanistan'ın Selanik kentinde EHF Kupası 1. tur ilk maçında PAOK'a 32-25 yenildi. Yine Selanik'teki rövanş maçında 24-24 berabere kalan Muratpaşa Belediyespor, kupadan elendi. Karşılaşmalarda iki ülke takımı temsilcileri arasında yaşanan bayrak krizi ile Yunan taraftarının sporculara tükürmesi, sahaya yağ fırlatması, el kol hareketleri, mücadelenin önüne geçti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 'Paşa'nın Melekleri' olarak tanınan Muratpaşa Belediyespor hentbolcuları, yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Muratpaşa Hentbol Şube Sorumlusu Özcan Yılmaz, salonda Türk bayrağının yer alması taleplerinin yerine getirilmemesinin ardından, taraftarın oyunculara yönelik el, kol hareketi yapması, tükürmesi ve sahaya yağ dökmelerinin spor ruhuna yakışmadığı belirtti. İlk karşılaşmada yaşanan olayların sporcuların performansını düşürdüğüne dikkati çeken Yılmaz, ikinci maçta güvenlik önlemlerinin artmasıyla iyi mücadele etmelerine rağmen Avrupa Kupası'ndan elenmelerinin üzüntüsünü yaşadığını anlattı. Yılmaz, Antalya'ya geldikten sonra milli sporcuların milli takım kampına katıldığını diğer sporcuların da lige odaklanarak antrenmanlara başladığını söyledi.

'TÜRK BAYRAĞINI ÖPEREK SEVİNCİMİZİ YAŞADIK'

Muratpaşa Belediyespor hentbolcularından 20 yaşındaki sol oyun kurucu Ayşe Dinç, salonda Türk bayrağının yer almamasından dolay maça Türk bayraklı formalarla çıktığını söyledi. Taraftarın kendilerine yönelik tahrik edici davranışlarının takımı hırslandırdığını anlatan Ayşe Dinç, her golden sonra formadaki Türk bayrağını öperek sevinçlerini yaşadıklarını belirtti. PAOK takımının taraftar topluluğu hakkında daha önce de bilgi sahibi olduklarına değinen Ayşe Dinç, "Hayatımla ilk defa böyle bir taraftarla karşılaştım. El kol hareketi yapıp, bizlere tükürdüler. PAOK taraftarının ağır baskısı altında oynamaya çalıştık. Hırslandık milli maç gibi hissettik" dedi.

'YAŞANANLAR SPOR ADINA ÇOK KÖTÜ'

Takımın genç oyuncularından Fulya Naime Bozyurt, karşılaşmada süre almasa da oyun alanı kenarında yaşananlara tanık olduğunu belirtti. Taraftarın kendilerine yönelik aşırı tepkisinden bahseden Fulya, "Oyun alanı kenarında çok olmasa da endişe ve korku halindeydim. İster istemez bu duygu oluyor. Taraftarın yaptığı yaptığı iğrenç duyguydu" diye konuştu. Hentbolculardan 18 yaşındaki Beyzanur Türkyılmaz da "Maça çıktığımızda PAOK taraftarının kalabalık olacağını biliyorduk. Ama bu kadar tahrik edici şeyler yapılacağını tahmin etmiyorduk. Bayrağımızı asmadılar, biz de ay yıldızlı kırmızı formalarımızı giydik. Tribünde bize yönelik sözler, tükürmeler, sahaya yağ dökmeleri bizi üzdü. Yenilmek istemiyorduk. Hiç böyle şeyler görmedik hayatımızda. Yaşananlar spor adına çok kötüydü" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Röp: Muratpaşa Hentbol Şube Sorumlusu Özcan Yılmaz,

Röp: Oyun kurucu Ayşe Dinç

Röp: Oyuncu Fulya Naime Bozyurt

Röp: Beyzanur Türkyılmaz

Oyunculardan detay

Spor salonundan detay

Formadan ay- yıldızdan detay

Sporcular birlikte yürürken

Kulüp logosundan detay

527 MB

Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA-DHA)

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Görevden alınan okul müdürü için veliler kaymakamlığa yürüdü



Antalya'nın Manavgat ilçesinde, okul müdürü Saim Yiğen'in görevden alınmasına tepki gösteren veliler, Öger İlkokulu'nun önünde eylem yaptı. Kaymakamlığa yürüyen veliler, Mustafa Yiğit'le görüşerek, okul müdürünün tekrar görevine dönmesini istedi.

Manavgat'ta bulunan Öger İlkokulu'nun bahçesinde, yaz başında yapımına başlanan, 3 derslikli Hüseyin Görkem Göksoy Ana Sınıfları, ayrı anaokuluna dönüştürüldü. Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun yarın açılışını yapılacağı anaokulunun, iddiaya göre, ayrı müdürlük olması konusunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir'le tartışma yaşayan Öger İlkokulu Müdürü Saim Yiğen, dün akşam görevden alındı. Müdüre görevden alındığı sözlü olarak tebliğ edilirken, olayı duyan veliler de dün akşam saatlerinde Sarıdemir'le görüştü.

Okul müdürünün görevden alınmasına tepki gösteren veliler, bugün saat 08.30'da okul bahçesinde toplandı. Velilerden Lütfü Küçükoğlu, müdürün görevden alınmasını istemediklerini belirterek, "Biz buraya okul müdürümüze destek vermek için geldik. Onun yeniden okuluna gelmesini istiyoruz" dedi.

'MÜDÜRÜMÜZÜN GİTMESİNİ İSTEMİYORUZ'

Velilerden Sıtkı Fansa, yapılanların, okul müdürüne haksızlık olduğunu savunarak, "10 yıldan bu yana bu okulda veliyim. Yeğenlerim de burada okudu. Saim Yiğen'den önce biz 2 müdür daha gördük. O dönemle şimdiki farkı, buradaki bütün veliler bilir. Biz müdürümüzden çok memnunuz. Eğitimde, okul idaresinde, okuldaki düzenlemeden çok memnunuz. Bizim burada danışmamız yoktu, kantinimiz yoktu, ana sınıfı da yoktu. Hepsi yeni yapıldı. Daha önceden hepsi okulun içindeydi. Müdürümüzün gitmesini istemiyoruz. Müdürümüzün burada kalmasını istiyoruz" diye konuştu.

Bir veli de olayı dün saat 16.00'da öğrendiklerini; ancak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama alamadıklarını söyledi.

Yücel Aslan ise velilere, okul bahçesinde toplanmalarının, müdür Saim Yiğen'e fayda sağlamayacağını ayrıca bulundukları yerin okul olduğunu ve öğrencilerin derslerinin engellenmemesi gerektiğini söyledi. Aslan, "Biz okul müdürümüzün yanındayız ve onun yeniden görevine dönmesini istiyoruz. Bunun için önce Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ardından da ilçemizin mülki amiri olan kaymakamlığa gidelim, derdimizi anlatalım. Okul müdürümüz Saim Yiğen'in yeniden göreve getirilmesini isteyelim" dedi.

KAYMAKAMLA GÖRÜŞEN VELİLER, DİLEKÇE YAZDI

Bunun üzerine veliler, Manavgat Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gitti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir'in kaymakamlığa gittiğini öğrenen veliler, bina önünde alkışlı protesto yaptı. Manavgat Kaymakamlığı'na giden veliler, bir süre burada bekledi. Velilerin temsilcilerini kabul eden Kaymakam Mustafa Yiğit, okuldaki olaylardan haberdar olduğunu kaydederek, "Orada bulunan anaokulumuz yarın Sayın Valimiz tarafından açılacak. Burada anaokulu olurken okul müdürümüz hiç itiraz etmemiş" dedi.

Olaylarla ilgili soruşturmacı görevlendireceklerini belirten Kaymakam Yiğit, soruşturma sonucunda her şeyin ortaya çıkacağını söyledi. Veli temsilcileriyle Kaymakam Yiğit'in görüşmesi, basına kapalı olarak bir süre daha devam etti.

Manavgat Kaymakamı Yiğit'in yanından çıkan veli temsilcileri, okul müdürleri Saim Yiğen'in görevine dönmesi için dilekçe yazılmasını istendiğini belirtti. Bunun üzerine veliler, ayrı ayrı dilekçe yazdı ve bu dilekçeler kaymakamlığa teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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Öger İlköğretim Okulunda toplanan veliler

Lütfü Küçükoğlu'nun açıklaması

Sıtkı Fansa'nın açıklaması

Perihan adlı bir velinin konuşması

Yücel Aslan'ın velilere konuşması

Velilerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gitmesi

Milli Eğitim Müdürlüğü önde alkışlı protesto

Velilerin Kaymakamlığa gitmesi

Kaymakamlıkta bekleyiş

Kaymakam Mustafa Yiğit'in gelmesi

Kaymakam Mustafa Yiğit'in velilerle görüşmesi

Velilerin dilekçe hazırlaması

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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FETÖ sanıklarının ailelerine para desteğine operasyon

Samsun'da gerçekleştirilen operasyonda yurt dışından gelen paraları açığa alınan veya tutuklanan FETÖ sanıklarının yakınlarına ulaştıran 2'si kadın 4 şüpheli yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ sanıklarının ailelerine yurt dışından para gönderildiğini belirledi. 'Terörizme finans sağlamak' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, kimlikleri belirlenen 4 şüpheli takibe alındı. Sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyonda, Milli Eğitim'de aktif öğretmenlik görevi yapan Yasemin G. ile Banu A., Recep Resul Ş. ve İsa Ö. gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve arabalardan 4 bin 400 TL, 900 dolar, 20 euro, 1 dolar, Zaman Gazetesi'ne ait küpürler ve örgüt lideri Fetullah Gülen'e ait çok sayıda kitap ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Şüphelilerin emniyete getirilişi

Emniyetin dışından detaylar

KOM şubesinden detaylar

(SURE: 01.12 DK) (115 MB)

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,

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İş yerinden çaldığı çeyizlik eşyaları satarken suçüstü yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, çeyizlik eşya satan bir firmanın çalışanı Abdullah S. (25), iş yerinin deposundan çaldığı ürünlerle suçüstü yakalandı. Abdullah S., işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Olay, dün (pazartesi) saat 22.00 sıralarında, Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Muradiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan çeyizli eşya satan bir firmanın deposundan hırsızlık yapıldığını öğrendi. Çalışma başlatan ekipler, şüphelinin çaldığı eşyaları yüklediği aracı tespit etti. Çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, hırsızlık zanlısı Abdullah S.'yi, çaldığı eşyaları, Muradiye Mahallesi'nde boş bir dükkanın önüne indirirken suçüstü yakaladı. Hırsızlık zanlısı Abdullah S.'nin, firmanın sevkiyat bölümünde çalıştığı öğrenildi. Çalınan, piyasa değeri 30 bin lira olduğu belirtilen 100 tencere, 270 şemsiye, 15 süs eşyası, 150 stor perde, 60 yolluk halı, 15 bıçak seti, 10 tost makinesi ve 15 çaydanlık ise işletmeye teslim edildi. İşlemleri tamamlanan Abdullah S. ise bu sabah adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Çalınan eşyalardan görüntü

-Şüphelinin sağlık kontrolünden geçirilmesi

Haber- Kamera; Cemil SEVAL/ MANİSA,



