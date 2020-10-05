DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

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İşe alma vaadiyle 50 kişiyi dolandıran 6 şüpheli yakalandıTOKAT İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne (TOGÜ) işe alma vaadiyle 50 kişiden para alarak dolandıran 6 kişi, gözaltına alındı.

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İşe alma vaadiyle 50 kişiyi dolandıran 6 şüpheli yakalandı

TOKAT İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne (TOGÜ) işe alma vaadiyle 50 kişiden para alarak dolandıran 6 kişi, gözaltına alındı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri gelen ihbarlar üzerine, 6 şüphelinin kentteki 50 kişiyi 'TGOÜ'ye işe alacağız' diyerek dolandırdığını belirledi. Şüphelilerden birinin kendini TGOÜ'de görevli doçent olarak tanıttığı ve 'Üniversite döner sermayesine para yatırmanız lazım' diyerek değişik tarihlerde mağdurlardan yaklaşık 150 bin lira para aldıkları belirlendi. Polisin belirlenen adreslere yaptığı operasyon sonucu gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyette sorguya alındı. Olayın mağdurları da Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü'ne çağırılarak ifadeleri alındı.

İşe alınma vaadiyle kandırıldığını belirten mağdurlardan Derya Terzioğlu ise "Beni işe sokma vaadi ile çağırdı. Benden para istedi. Ben de parayı verdim ve daha sonra dolandırıldığımı öğrendim. Bana Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine iş vaat etti" dedi.

İsmini açıklamayan bir mağdur ise "Ramazan isminde birisi, 'Genetik doktoruyum, üniversite hastanesinde doçentim' dedi. Yeni tanışmıştık, samimi yaklaştı. 'Üniversiteye eleman aldıracağım' dedi. Garibanlar varsa, temizlik ve benzeri işler için alabileceğini söyledi. Ben de bunun üzerine birkaç kişiye vesile oldum. Onlar da iş sahibi olsun istedim. Bunlar çeteymiş. 'Rektörlük döner sermayeye para istiyor. İstediği evrakları getirdikten sonra, parayı da getirince işe başlayacaksınız' dediler. Çocukların da birisi 5 bin lira, birisi 2 bin 500 lira verdi. Polisimizden Allah razı olsun. Eğer bizi uyarmasaydı daha birçok kişinin canı yanacaktı" dedi.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Emniyet Müdürlüğü, Üniversite, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 15:29 - Kaynak: DHA

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