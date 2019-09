Dha yurt bülteni - 15

HDP önündeki eylemde 10'uncu gün (5)

AŞİRET LİDERLERİNDEN ZİYARET

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 154 aşireti temsilen Diyarbakır'a gelen aşiret liderleri, HDP il binası önünde kayıp çocukları için oturma eylemi yapan aileleri ziyaret ederek destek olduklarını açıkladı. Annelerin acısını paylaşmak için geldiklerini belirten Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan, buradaki annelerin Türkiye'deki tüm anneleri temsil ettiğini söyledi. Gezi Parkı, Kaz Dağları ve İzmir'deki orman yangını gibi meselelerde insanları toplayarak yürüyüşe geçenlere seslenen Aslan, şunları söyledi:

"Bunların yanan bir ağaç kadar değeri yok mu? Bugün burada bulunmamızın sebebi buradaki annelerimizin acısını paylaşmaktır. Allah hiç bir anneye evlat acısı vermesin, bundan zor bir şey yoktur. Bu anneler Türkiye'deki bütün anneleri temsil ediyor. Ümit ediyorum ki herkes insafa gelir ve bu annelerin evlatlarına kavuşmalarına yardımcı olur. Gezi parkı, Kaz dağları, İzmir'deki orman yaangını gibi meselelerde insanları toplayarak yürüyüşe geçenler ve de halkın gözünde sözde insan hak ve özgürlüklerini koruduklarını belirten şahıslara soruyorum, yüreği ve hayatı yanan bu genç neslin ve ailelerin gözünde yanan bir ağaç kadar sizin yanınızda bir değeri yok mudur. Sizler neredesiniz. Bütün annelerin acısını paylaşıyoruz, anneler kutsaldır. Annelerin evlatları için yapamayacakları hiç bir şey yoktur. Annelerin sesini dinlemeyen hiç bir toplum muvaffak olamamıştır."

OĞLU KAYIP BABAYA SARILIP AĞLADI

Adıyaman'dan gelen İzol aşireti lideri Abdullah Yalçın ise HDP ve yöneticilerinin kendi çocuklarını değil, başkalarınının çocuklarını dağa götürdüğünü savunarak, "Bunların varya siyasi temsilcilerinin, milletvekillerinin bir tane çocuğu eğer dağdaysa biz de dağa çıkalım. Kendi çocuklarını saklayıp elin çocuklarını dağa kaldırıyorlar. Var mı böyle bir şey?" dedi.

Bu sırada Mehmet Karaman kayıp oğlu Ercan'ın fotoğrafını göstererek, "22 senedir bu dağdadır. Nasıl yemek yiyorum nasıl yatıyorum bilmiyorum" diyerek ağladı. İzol aşireti lideri Abdullah Yalçın da gözyaşı dökerek sarıldığı Karaman'ı sakinleştirmeye çalıştı.

Serviste ölen öğrenci Ayşe Korkut, toprağa verildi

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, kavşakta her iki sürücünün ışık ihlali yapması sonucu öğrenci servisiyle kamyonun çarpıştığı kazada ölen Ayşe Korkut (17), toprağa verildi. Kazada yaralı kurtulan arkadaşları ve ailesi, cenazede gözyaşını tutamadı. Baba Murat Korkut, "Servis şoförlerinin deneyimli olmasını istiyorum. Bizim canımız yandı, başkaları zarar görmesin. Dikkatsizliğin sonucu evladımızı kaybettik. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın" dedi.

Kaza, dün (çarşamba) saat 09.00 sıralarında, Muğla-Fethiye karayolu Gazi Bulvarı girişinde meydana geldi. Dalaman'dan Ortaca ilçe merkezi yönüne giden Şeref Akkaya yönetimindeki 48 S 5561 plakalı, özel bir kolejde okuyan lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsüyle, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait, Cumhur Karataş yönetimindeki 48 EG 985 plakalı damperli kamyon kavşakta çarpıştı. Sol yandan aldığı darbeyle minibüste ağır hasar oluştu. Servisteki Uğur Kara, Çalhan Özüdoğru, Nesrin Korkmaz, Şahin Utku Gören, Ayşe Korkut, Emre Can Evevciler, Sıla Kaba, Gülçin Akıner, Kağan Can, Asya Çetin, İrem İpek Aydın, Mestan Metehan Doğrucan, Efekan Akgün, Osman Talha Kargın, Şevval Dikmentepe, Beyza Minna Gülgün, Berfin Şahin, Osman Çığan, Gökhan Güçlü ve Selami Gümüş adlı 20 öğrenci ile araç sürücüleri Cumhur Karataş ve Şeref Akkaya yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan lise son sınıf öğrencisi Ayşe Korkut (17) yaşamını yitirdi.

OKULU ARAYINCA KAZAYI ÖĞRENDİLER

Bir otelde teknik personel baba Murat Korkut (47) ve Dalaman Havalimanı'ndaki bir satış mağazasında satış elemanı anne Meral Korkut (49), 2 kız evlatlarından büyük olanının ölüm haberiyle yıkıldı. Korkut çiftinin, Dalaman Anadolu Lisesi öğrencisi İrem Betül Korkut (16) adlı bir kızlarını daha bulunduğu öğrenildi. Öte yandan anne Meral Korkut'un, yaşanan olaylar yüzünden adı 'ölüm virajı'na çıkan yoldaki kazayı bir arkadaşından öğrenince, okulu aradığı, kazaya karışan serviste kızının da olduğunu öğrendiği, evladının yaralandığı bilgisi üzerine gittiği hastanede de acı haberi aldığı ortaya çıktı.

İHLAL YAPAN 2 SÜRÜCÜ DE TUTUKLANDI

Kaza sonrası yaralanan araç sürücüleri minibüs şoförü Şeref Akkaya ile kamyon şoförü Cumhur Karataş, taburcu edildi. Ardından 2 sürücü de polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen Akkaya ile Karataş, tutuklandı. Kaza raporunda servis minibüsünün tali yoldan sola, Ortaca yönüne dönerken, kırmızı ışıkta geçtiği, kamyonun ise Muğla yönünden Fethiye yönünü giderken ışık sarıdan kırmızıya döndüğü sırada geçerek ışık ihlali yaptığı bilgisi yer aldı. Kazada yaralanan öğrencilerin polise verdiği ifadede, "Şoför amcaya, 'kırmızı ışıktan geçtin' diye bağırdıktan sonra kaza oldu. Büyük korku ve panik yaşadık. Sürücü dikkatli olsaydı, bunların hiçbiri olmayacaktı" dedikleri öğrenildi.

BABA KORKUT: BİZİM CANIMIZ YANDI, BAŞKALARI ZARAR GÖRMESİN

Ayşe Korkut'un cenazesi ise, dün hastane morgundan Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sonrası cenaze, bugün yakınlarına teslim edildi. Ayşe Korkut'un naaşı, Dalaman ilçesi Şehit Kubilay 3'üncü Sokak'taki evinin önüne getirildi. Cenaze namazı da burada kılındı. Ayşe Korkut'un tabutu, evin arka bölümündeki geniş arsaya konulan masanın üzerine yerleştirildi. Tabutun üzerinde bir eşarp konuldu. Bu sırada baba Murat Korkut, anne Meral Korkut, kız kardeşi İrem Betül Korkut'un ayakta durmakta zorlandığı gözlendi. Anne ve baba, getirilen sandalyeye oturtuldu. Ayşe Korkut'un kazada yaralanan ve tedavi sonrası taburcu olanların da aralarında bulunduğu birçok sınıf arkadaşı, derin bir üzüntü ile cenazeye katıldı.

Cenazede fenalaşanlara, sağlık görevlileri müdahale etti. Acılı baba Murat Korkut, "Servis şoförlerinin deneyimli olmasını istiyorum. Bizim canımız yandı, başkaları zarar görmesin. Dikkatsizliğin sonucu evladımızı kaybettik. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın" dedi.

CENAZE NAMAZI KILINDI

Cenaze namazına Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Dalaman Garnizon Komutanı Hava Uçak Bakım Albay Kemal Tayfun Çanlı, Dalaman İlçe Jandarma Komutanı İlhan Evcimen ve Dalaman Emniyet Müdürü Namık Söylemez, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Dalaman Müftüsü Hasan Yozgat, saat 15.30 sıralarında, cenaze namazını kıldırdı. Ardından cenaze, tekrar Büyükşehir Belediyesi Cenaze aracına götürüldü. Bu sırada anne Meral Korkut, "Yavrumu götürmeyin" diye feryat etti. Annenin feryadı, yürek dağladı. Ayşe Korkut daha sonra Şerefler Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

ÖĞRENCİLER ŞOFÖRÜ UYARMIŞ

Minibüsteki kazada yaralanan, taburcu olunca arkadaşının cenaze törenine katılan öğrencilerden Utku Şahin, "Işıkta bekliyorduk. Emre Can isimli arkadaşım şoföre, 'Ağabey kırmızı ışık yanıyor. 6-7 saniye önce neden geçtin' uyarısında bulundu. Ben de o sırada ayağa kalktım. Kamyonu teğet geçeriz diye düşündüm. Sonrasında gözümü hastanede açtım" dedi.

Üzerine ısıtıcıdaki kaynar suyun döküldüğü Yunus Emre, yaralandı

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 2 yaşındaki Yunus Emre Kaya, annesinin çay yapmak için ısıtıcıda kaynattığı sıcak suyun üzerine dökülmesi sonucu yaralandı. Vücudunun belden yukarısında yanıklar oluşan Yunus Emre, hastanede tedaviye alındı.

Köprüköy ilçesi Ağçasar Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk annesi İstek Kaya, çay yapmak için mutfakta ısıtıcıya su koydu. Başka bir odaya geçen Kaya, bir süre sonra en küçük çocuğu Yunus Emre'nin çığlığı üzerine yeniden mutfağa koştu. Isıtıcıdaki sıcak suyun oğlunun üzerine döküldüğünü gören İstek Kaya, yakınlarından yardım istedi. Aile tarafından özel araçla Köprüköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük Yunus Emre, buradaki müdahalenin ardından da ambulansla Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Başı ve kollarıyla vücudunun üst kısmının büyük bir bölümünde yanıklar oluşan Kaya, tedaviye alındı.

Oğlunun sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten İstek Kaya, "Çay yapmak için ısıtıcıya su koymuştum. Mutfaktan çıktıktan bir süre sonra oğlum bağırdı. Mutfağa girdiğimde üzerine su döküldüğünü görünce elim ayağım dolaştı. Soğuk suyun altına tutup araba ile ilçedeki hastaneye gittik, oradan da Erzurum'a gönderdiler. Umarım evladım tez zamanda iyileşir. Benim başıma gelen bu diğer annelere örnek olsun. Isıtıcı veya buna benzer şeyleri küçük çocuğunuz varsa ortada bırakmayın" dedi.

Çanakkale'de 140 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ile gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 140 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege sahillerinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasadışı geçişleri önlemek amacıyla devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Afganistan uyruklu 140 kaçak göçmeni yakaladı. TCSG 107 Bot Komutanlığı'nca Çamburnu Mevkii açıklarında yapılan operasyonda, lastik bot ile Midilli'ye gitmeye çalışan 34 Afganistan uyruklu kaçağı yakaladı. TCSG 905 Bot Komutanlığı ekipleri ise, Babakale Köyü ve Sivriceburnu Mevkii açıklarında iki ayrı operasyonda Afganistan uyruklu 106 kaçak yakaladı.

Küçükkuyu Beldesi'ndeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

