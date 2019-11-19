DHA YURT BÜLTENİ - 15

Ecem'in cinayet sanığına ömür boyu hapis cezası (2)

"BU KARARIN ALINMASI BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Ecem Balcı'nın ailesinin avukatı Aslıhan Şen, "Ecem Balcı annesinin sevgilisi tarafından 17 yaşındayken hunharca katledilmişti. Başından beri bu davayı takip ettik. Davaya olan inancınız yüzde yüzdü. Bugün de aynı şekilde Ecem Balcı'yı öldüren sanık Süleyman Kara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Ona yardım edenler, suç delillerini gizleyenler, yok edenler, değiştirenler de ceza aldı. Bugün bu kararı aldığımız için çok mutluyuz. Çünkü Ecem'in ailesi, maktul yakınları olarak bu kararın alınması, bu tür davalarda böyle kararların çıkması bizi çok mutlu etti" dedi.

'UMARIM KIZIM MEZARINDA RAHAT UYUR'

Kendisine destek olanlara teşekkür eden Ecem'in babası Gökhan Balcı da, "22 aydır yürüttüğümüz bu çalışmamız sonuna geldi. Kızımız için adalet arıyorduk. Tam 22 aydır biz bunun için mücadele ettik. Bu dönemde bizimle yürüyen insanlara sonsuz teşekkür ediyorum. Gölcük polisine, Kocaeli polisine, sivil toplum kuruluşlarına hepsine sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu. Kızının arkasında durduklarını ve kazandıklarını söyleyen baba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz her zaman buna inandık, bekledik. 'Ağırlaştırılmış müebbet cezası alana kadar biz bu adliyeye gidip, geleceğiz' demiştik. Çok şükür o da oldu. Ağırlaştırılmış müebbet cezasını aldı. Biz burada bir duruş sergiledik. Kızımızın arkasında durduk. Katilinin kim olduğunu biliyorduk. Bu saatten sonra artık katil olarak bahsediyoruz. Katil Süleyman Kara, kızımı öldürmüştür. Bütün delillerle ispatlanmıştır. Bu saatten sonra hücresinde ömrünün geri kalanını geçirecektir. Benim kızım da umarım mezarında rahat uyur. 'Başka Ecemler olmasın' diyoruz. Bu cümle artık klasik olmuş. Olmasın, inşallah olmaz. Buna yönelik cezalar ağırlaştırılır ve inşallah bu bir emsal karar olur. İnsanlar bir nebze olsun rahat nefes alırlar."

Görüntü Dökümü

------------

-Duruşmadan çıkan grubun görüntüsü

-Avukat Aslıhan Şen'in açıklaması

-Baba Gökhan Balcı'nın açıklaması

-Detay

Haber: Selda Hatun TAN-Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

======================

Usta tiyatrocu Birsel, son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de kaldığı yaşlı ve bakımevinde yaşamını yitiren usta tiyatrocu 92 yaşındaki Jale Birsel için tören düzenlendi. Son günlerinde dahi tiyatro ile uğraşan ve kaldığı bakımevinde canlandıracağı tek kişilik oyununa hazırlanan Birsel'in uzun yıllardır büyük bir işitme kaybı yaşadığı ve oyunlardan önce tüm metni ezberleyerek sahneye çıkmak zorunda kaldığı açıklandı. Tüm salonun alkışladığı açıklamanın ardından, ünlü tiyatrocu ailesi, dostları ve meslektaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde geçen ay yakalandığı zatürre nedeniyle 17 Kasım Pazar günü akşam saatlerinde yaşamını yitiren usta tiyatrocu Jale Birsel için, İzmir Devlet Tiyatroları Konak Sahnesi'nde tören gerçekleştirildi. Ailesi, sevdikleri ve meslektaşlarından oluşan büyük kalabalık törenin yapıldığı salonu doldurdu. Aynı gün yaşamını yitiren usta tiyatrocu Yıldız Kenter'le konservatuvardan sınıf arkadaşı olan Birsel, arkadaşıyla birlikte aynı gün son yolculuğuna uğurlandı. İki kişilik 'Tombala' oyunu ile büyük yankı uyandıran Jale Birsel, Devlet sanatçısı olmaya layık görülmüştü. Yaşamının son dönemlerinde kaldığı bakımevinde ise genç bir karakteri canlandıracağı tek kişilik oyununa hazırlanan tiyatrocunun, son zamanlarda çekilen fotoğraflarında rolleri ezberlemeye çalıştığı görüldü. Öte yandan sanatçı için düzenlenen törende tiyatro sanatçısı Tomris Çetinel tarafından Birsel'in 25 yaşlarında yanlış ilaç sonucunda işitme kaybı yaşadığı, tüm yaşamını duymayarak sürdürdüğü ve oyunların hepsinde karşısındaki kişinin sesini duyamadığı için tüm rolleri ezberlediği açıklandı. Tüm salonu büyük şaşkınlığa uğratan bu açıklamanın ardından sanatçının tabutu gözyaşları içinde sahnede selamlandı.

'BİRLİKTE PERDEYİ KAPATIP GİTTİLER

Törende konuşan Jale Birsel'in torunu Damla Birsel, "Anneannemi 10 gün önce ciğer rahatsızlığı sebebiyle bir hastaneye kaldırdık ve durumunun ciddiyetini koruması üzerine İzmir'de bir bakımevine yerleştirdik. Geçtiğimiz akşam son nefesini verdi. Çok üzgünüz, çok üzgünüm. Çok iyi bir insandı. Yıldız Kenter ile tiyatroya aynı anda başladılar ve perdeyi kapatıp gittiler. Bir gün önce bana 'Sıram gelmedi' diyordu. Demek ki onu bekliyormuş. Son günlerinde yeni bir oyun üzerine çalışıyordu. Bir senedir ezber yapıyordu. Gözü görmediği için yazıları büyüterek çalıştı. Bu sene oynamayı düşünüyordu" dedi.

'AMACIMIZ IŞIĞINI YAYMAK'

İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut ise, "Jale Birsel, bizim için çok önemli. Yıllarını sanata vermiş bir sanatçımızdı. Maalesef, kasım ayında bizim için bir yaprak dökümü başladı. Bu yüzden çok üzgünüz. Önce Özdemir Nutku hocamızı kaybettik. Daha sonra Yıldız Kenter ve Jale Birsel'i kaybettik. İkisi de bizlere veda ettiler. Bizim bundan sonra yapacağımız onarlın ışığını yaymak ve onların bize öğrettiklerini diğer kuşaklara öğretmek" diye konuştu.

Jale Birsel'in bir Cumhuriyet kızı olduğunu söyleyen Mete Çubukçu ise, "Tiyatronun gelişimine tanıklık etmişti. Jale Birsel iyi bir insandı. Edebiyat dünyasında iyi dostlar edinmişti ve onun eşsiz anıları vardı. Onu en son görüşüm cumartesi günüydü ve bana 'Beni anlımdan öpebilirsin' dedi. Alnından öptüm. Vedalaşmamız şiir gibi oldu. Hepimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren ünlü tiyatrocu Özdemir Nutku'nun eşi Hülya Nutku da, "Benim acım çok taze. Onun açtığı yoldan yürüyecek insanlar olduğu için ve umudum yüksek olduğu için ayaktayım. Jale Hanım benim komşumdu. Önemli olan değerli sanatçılarımızı bundan sonra da yaşatabilmek" dedi.

Jale Birsel cenazesi, törenden sonra Karşıyaka Beşikçioğlu Camii'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

-----------

-Törenden genel detay görüntü

-Damla Birsel ile röportaj

-Levent Ulukut ile röportaj

-Slayt gösterisi görüntüsü

-Konuşmacılardan detay görüntü

Haber: Hande NAYMAN - Kamera: Tolga TAHÇI/ İZMİR,

=====================

Van Gölü'ndeki inci kefalleri için 'zehirli midye' tehdidi

Van Çevre ve Şehircilik Müdürü Ali Kemal Atlı, son zamanlarda Van Gölü'nde zehirli bir midye çeşidinin bulunduğunu ve bunun da inci kefali popülasyonuna zarar vereceğini belirterek, "Üniversitemizin bu konuda yaptığı araştırmada bunların av malzemeleriyle göle taşındığı ve buna bir tedbir alınması ile ilgili hususlar var. Bunların hepsinin değerlendirileceği ve bizim de yerelde takipçisi olacağımız bir konu" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi (İklimIN) kapsamındaki eğitimlerin 18'incisi, Van'da başladı. Büyükşehir Belediyesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), sivil topluk kuruluşları temsilcileri, kalkınma ajansları, ilgili kurum temsilcileri ile Şırnak, Bitlis ve Siirt'ten kurum temsilcisi 40 kişinin katılımıyla başlayan program 3 gün sürecek. 18'inci eğitim programında, 'Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele unsurları', 'Uluslararası boyutu, yasal-kurumsal yapısı', 'Yerel iklim eylem planlaması ve Türkiye pratikleri', 'İklim temelli afetlerin iktisadi ve toplumsal etkileri', 'Kentlerde iklim değişikliği ile mücadele için yeşil altyapı çözümleri', 'Su kaynakları yönetimi ve iklim değişikliği', 'İklim değişikliği ve tarım sektörü" konuları farklı açılardan değerlendirilecek.

2060 YILINDA TÜM DÜNYANIN 4 DERECE ISINACAĞI SÖYLENİYOR

Van Çevre ve Şehircilik Müdürü Ali Kemal Atlı, küresel ısınma ve dünyanın bir çok yerinde yaşanan su baskınlarına değindi. Atlı, gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirterek şunları kaydetti: "Sanayi devriminden bu yana fosil yakıtların kullanımının artması, sera gazı emisyonundaki artış, düzensiz şehirleşme, orman alanlarının yok edilmesi, tarım alanlarının ortadan kaldırılması, su kirlilikleri günümüzde farklı iklim şekli olarak kendini göstermekte ve bir çok yerde şu anda deniz seviyesi, su seviyesi artmış durumda. Bunlar bir çok şeye gebe. Gıdaya ulaşamama, kuraklık yaşanması, kasırgalar, yağış rejiminin değişmesi bunların tamamı iklim değişikliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkmakta ve bu küresel bir problem. Ülkemizde de son derece önemli bir şekilde bakanlığımız ve diğer paydaş kuruluşlarla beraber önlem anlamında ve yeni projelendirmeler, eğitim programlarıyla şekillendirilmeye çalışmaktadır. Dünyanın bir çok yerinde su baskınları yaşanmakta. Şu an Venedik'te su seviyesinin 1,5 metre seviyeye ulaştığı konuşuluyor. Bunlar giderek artacak konular. Çünkü dünyadaki sera gazı emisyonunun artışı sera etkisinin, yani dünyamızın sıcaklığının dengede tutulması durumunun ortadan kalkması demektir ve böyle giderse 2060 yılında tüm dünyanın 4 derece ısınacağı söyleniyor. Buna insanlık olarak bir an önce önlem almamız gerekiyor. Bu eğitimin amaçlarından biri de bu önlemlerin konuşulması. Bizim oluşturacağımız yerel politika ve çözümlerle alakalı bir durum. Bununla ilgili öncelikle yoğunlaşabilmemiz gereken yenilenebilir enerji kaynaklarımız, fosil yakıt kullanımının azaltılması, düzenli şehirler, kendi enerjisini üreten yapılar ve şehirler, orman alanlarının azaltılmaması, mümkünse çoğaltılması, doğal klima etkisinin bozulmaması, artı ekosisteme müdahale etmeyecek, bozulmayacak sistemler devreye sokulmalı."

ZEHİRLİ MİDYELER, İNCİ KEFALİNE ZARAR VERECEK

Van Gölü'ndeki kirlilik ve inci kefali balığına zarar veren midye istilasına da değinen Atlı," İnsan eliyle yapılan her şey bir karbon salımı yapıyor ve bu da doğaya zarar veriyor. Son zamanlarda Van Gölü'nde zehirli bir midye çeşidinin bulunduğu ve bunun da inci kefali popülasyonuna zarar vereceği konuşuluyor. Üniversitemizin bu konuda yaptığı araştırmada bunların av malzemeleriyle göle taşındığı ve buna bir tedbir alınması ile ilgili hususlar var. Bunların hepsinin değerlendirileceği ve bizim de yerelde takipçisi olacağımız bir konu" dedi.

Dr. Nuran Talu da Türkiye'nin iklim politİkası, iklim değişikliği ile ilgili mücadele, uluslararası boyutu, yasal ve kurumsal yapısı ile ilgili bilgiler verdi. 3 gün sürecek olan eğitimde, Prof. Dr. Zeynep Zaimoğlu da, illim değişikliği ve Tarım Sektörü, Doç. Dr. Çiğdem Coşkun Hepcan ise kentlerde iklim değişikliği ile mücadele için yeşil alt yapı çözümleri ile ilgili bilgilendirmeler yapacak.

Görüntü Dökümü

----------

-Yapılan toplantıdan genel detaylar

-Yapılan konuşmalar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN,

======================

Suriye'de Erbakan'ın isminin verildiği okul inşa ediliyor

Suriye'nin İdlib kenti kırsalında, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın adının verildiği okulun inşasına başlandı.

İdlib kentine bağlı Killi Kasabası'ndaki Dıyaa Kampı içerisinde, Güney Afrika merkezli Ashrafül AID Humanitarian Organisation'ın katkıları ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Prof. Dr. Necmettin Erbakan adını taşıyacak okul yaptırılıyor. İnşaatına başlanan okulda 6 derslik bulunacak. 200 öğrenci eğitim görecek.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Suriye'de eğitim çalışmalarının büyük önem taşıdığını söyledi. Bölgede okul yetersizliği nedeniyle çok sayıda çocuğun eğitim hakkından mahrum kaldığını belirten Tosun, "Suriye içerisinde farklı bölgelerde, eğitimin devam ettiği inşaatına başladığımız çok sayıda okulumuz bulunuyor. Bu okulların sayısının daha da artırılması gerekiyor. Çünkü eğitim çağında olup imkansızlıklar nedeniyle okula gidemeyen çok sayıda çocuk var. Bu amaçla İdlib'e bağlı Killi Kasabası'nda, Güney Afrika merkezli Ashrafül AID Humanitarian Organisation kurumunun da katkılarıyla bir okulun daha temelini atarak, inşasına başladık" dedi.

İnşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Tosun, "Bu okulumuza rahmetli Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ismi verdik. 6 sınıfta, 200 öğrenci kapasiteli olan okulumuzdan yetişecek bireylerin geleceğe umutla bakan kişiler olarak yetişmelerini ümit ediyoruz. Destekleri nedeniyle Ashrafül AID Humanitarian Organisation kurumuna da teşekkür ediyoruzö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------

-İnşaat alanında çalışmalar

-Selim Tosun'un açıklaması

SÜRE: 1'33" BOYUT: 173 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

======================

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Milletlerin gücü girişimci gücüyle ölçülüyor

Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıkoğlu, "Dünyada milletlerin gücü toplarıyla tüfekleriyle değil girişimci gücüyle ölçülüyor" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Törende, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, akademisyenler ve öğrenciler de yer aldı. Burada öğrencilere girişimcilik konusunda tavsiyede bulunan Hisarcıklıoğlu, girişimciliğin olmadığı yerde rekabet ve kalitenin olmayacağını söyledi. Ülkelerin girişimci ithal ettiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Dünyada milletlerin gücü toplarıyla tüfekleriyle değil girişimci gücüyle ölçülüyor. Girişimci insanı herkes tepsinin üstünde gezdiriyor. Barış harekatında bunu gördük, ekonomik güce ihtiyaç var. O bombayı yapmak için bir Türk girişimcisine ihtiyaç var. Türkiye'de her bir girişimci yanında 10 kişiye istihdam sağlıyor. 1 milyon 500 bin üyemiz var. Toplam 15 milyon istihdam demektir. Her yıl bir milyon kişiye iş bulacaksınız. Çünkü nüfusa katılım var. Girişimcilik onun için olmazsa olmazdır. '1 kişiye 10 istihdam' diyoruz. Sayımızı arttırmamız lazım. Bugün evlerimizde huzurla yatmak istiyorsak bunu yapmalıyız" dedi.

'KARAMSARLIĞA YER YOK'

Hisarcıkoğlu, girişimcinin özelliğinin risk alabilmek olduğunu belirterek, "Risk almanız lazım. Başarının en önemli anahtarından birisi pes etmemekten geçiyor. Başarılı insanların en önemli özelliği pes etmemelidir. Bu özelliğe sahip insanlar düştüğü gibi kalkarlar. Kaybetmekten korkmayın. Kimseden destek beklemeye gerek yok. Yaptığınız her işte vicdanlı ve adaletli olun. Ben ülkemin geleceğinden umutluyum. Karamsarlığa yer yok. Birbirimizi siyasi fikrinden dolayı ötekileştirmeyin" diye konuştu.

Konuşmasının ardından üniversite tarafından fahri doktora verilen Hisarcıklıoğlu'na cübbesini Rektör Mustafa Çalış giydirdi.

Görüntü Dökümü

-----------

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu'na doktora ünvanı verilmesi ve cübbesini giymesi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşmaları

Diğer görüntüler

Boyut: 2.12 GB

KAYSERİ,

======================

Siverek'te öğretmenler ara tatilde halay çekerek eğlendi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kırsal mahallelerde görev yapan yaklaşık 2 bin öğretmene müzikli program düzenlendi.

2019-2020 eğitim öğretim yılında uygulanan ara tatilde öğretmenlerin Kasım ayı mesleki çalışma programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, şube müdürleri ve yaklaşık 2 bin öğretmen katıldı. Müzik öğretmenlerinin seslendirdiği şarkı ve türkülerin ardından sahneye çıkan öğretmenler halay çekerek eğlendi.

Görüntü Dökümü

------------

-Salondan görüntüler

-Müzik dinletisi

-Halay çeken öğretmenler

-Öğretmenlerin konuşması

-Şube müdürünün konuşması

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 530 MB

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA,