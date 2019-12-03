DHA YURT BÜLTENİ-15

Şehit Piyade Sözleşmeli Er, törenle köyüne uğurlandı

ŞIRNAK'ta görevliyken katıldığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe-3' operasyonunda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt (23), Bitlis Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen tören sonrası toprağa verilmek üzere köyüne uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde TSK tarafından yürütülen 'Pençe-3' operasyonunda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt için Bitlis'te tören düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı önündeki törene Vali Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani, kurum amirleri, şehit yakınları, askeri erkan, polisler ve çok sayıda kişi katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun alana getirilmesiyle anne Sevim Kurt, oğlunun cenazesine sarılarak, gözyaşı döktü. Anne Kurt, "Alparslan, istediğin elbiseyi giydin. Kırmızı beyazı giydin" derken, fenalaştı. Alanda bulunan sağlık görevlileri, Kurt'a müdahale etti.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu. Duaların ardından şehit Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt'un cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyüne götürüldü.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, -

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Oto kiralama şirketinde silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir oto kiralama şirketinde çıkan silahlı kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, bugün saat 09.00 sıralarında Akhan Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde bulunan bir oto kiralama şirketinde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tabancaların kullanıldığı kavgada oto kiralama şirketinin sahibi Ahmet Ünal (57), oğlu Ali Ünal (33) ile Ersin Özkan, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Ahmet Ünal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen ve otomobille kaçan Mustafa E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Olay yerinden görüntü

Polis ekiplerinden görüntü

Polislerin inceleme yapmasından görüntü

Kurşun isabet eden araçtan görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Okulda üzerine kale direği devrilen Furkan, yaralandı

SİVAS'ta eğitim gördüğü okulun spor salonunda üzerine hentbol kale direği devrilen Furkan Ödemiş(15) yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ödemiş, tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde Gültepe Mahallesi'ndeki okullar bölgesinde bulunan Ahmet Ayık Spor Lisesi'nde yaşandı. Okulun spor salonunda arkadaşları ile Hentbol oynayan 10'uncu sınıf öğrencisi Furkan Ödemiş, bir anda dengesini kaybedip yere düştü. Bu sırada portatif kale direği de Ödemiş'in üzerine devrildi. Durumun haber verilmesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sol kulağı ve sol bacağından yaralanan Ödemiş, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedaviye alındı. Ödemiş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Hastaneden görüntü

-Öğrencinin sedye ile hastaneye girişi

-Okuldan görüntü

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

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Maden şehidinin çocukları babalarını masallarda yaşıyor

MANİSA'nın Soma ilçesindeki kömür ocağı faciasında yaşamını yitiren 301 madenciden biri olan 26 yaşındaki Uğur Çolak'ın geride bıraktığı çocuklarından İsmail Ayaz Çolak'ın (7), kardeşi Ulaş Çolak'a (5) kendi uydurduğu masallar anlatarak babasının acısını yaşaması yürekleri dağlıyor.

Soma'da 13 Mayıs 2014 yılında meydana kömür ocağı faciasında, galerilerin bulunduğu bölümde çalışan Uğur Çolak da yaşamını yitirdi. Çolak, geride gözü yaşlı bir eş ve o dönemde biri 2 yaşında, diğeri 4 aylık iki çocuk bıraktı. Gülsüm Çolak (55) ve gelini Duygu Çolak, maden şehidinin fotoğraflarına bakarak acılarını yaşarken, 7 yaşındaki oğlu İsmail Ayaz Çolak ile 5 yaşındaki Ulaş Çolak ise babalarını masallarda yaşıyor. Torunu İsmail Ayaz'ın geceleri uyumadan önce kardeşi Ulaş Çolak'a kendi uydurduğu masallarla babasını anlattığını belirten Gülsüm Çolak, "Babasız büyümek onlar için çok zor oldu. Torunlarımın ikisi de aniden soru sorulduğunda kaldıramıyorlar. Torunum İsmail Ayaz, kardeşine, 'Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde 4 kişilik bir aile varmış. Bu ailenin babası Uğur Çolak, annesi Duygu Çolak, iki de çocukları varmış. Biri'nin adı Ayaz, diğeri Ulaş. Ayaz büyük ağabey, çok oturaklı, metanetli. Babaları cennet olmuş. Bir de güçlü anneleri var, bakıyor onlara. Baba Uğur Çolak da gökyüzünden çocuklarına bakıyor. Ayaz ve Ulaş çok iyi yerlerde olacak. Babaları da yukarıdan yıldız olup onlara gülecek' diye, kendi masalını anlatıyor. Onları öyle görünce yüreğimiz yanıyor. Yanında ağlayamıyoruz, babalarını anlatamıyoruz. Hasretlerini bu şekilde gideriyorlar. Hiç hatırlamadıkları babalarını, fotoğraflarda görüyorlar" dedi.

Diğer madenci çocuklarının da benzer durumda olduklarını belirten babaanne Çolak, "Soma'da çok büyük bir dram var" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Maden şehidi Uğur Çolak'ın fotoğrafından görüntü

-Maden şehidinin oğulları İsmail Ayaz Çolak ve Ulaş Çolak'ın fotoğrafları

-Babaanne Gülsüm Çolak ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cemil SEVAL/ SOMA (Manisa),

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Hayalindeki akülü tekerlekli sandalyeye kavuştu

DİYARBAKIR'da yaşayan yürüme engelli Dicle Avaşin Çelik (9), hayalindeki akülü tekerlekli sandalyesine 'Çocuklar üşümesin grubu' üyelerinin yaptığı sürprizle kavuştu.

Merkez Bağlar ilçesinde yaşayan Çelik ailesinin yürüme engelli kızları Dicle Avaşin'in akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu öğrenen öğretmenleri, sosyal medyada 'Çocuklar üşümesin grubu" ile irtibata geçti. Grup üyeleri daha sonra Dicle'nin ailesiyle görüşerek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ona sürpriz yapmak istediklerini belirtti. Sabah erken saatlerde Çelik ailesinin evine akülü tekerlekli sandalyeyle gelen grup üyeleri, Dicle uyanmadan sandalyeyi başucuna koyarak odadan ayrıldı. Uyanınca karşısında sandalyeyi gören Dicle, şaşkınlıkla ne yapacağını bilemezken mutluluğunu annesiyle paylaştı.

'EN BÜYÜK HAYALİ RESSAM OLMAK VE HADİSE'Yİ GÖRMEK'

Kendisi için yapılan bu sürpriz nedeniyle çok mutlu olduğunu anlatan Dicle Avaşin Çelik, en büyük hayalinin ressam olmak olduğunu söyledi. Çelik, "Bugün yaşadığım çok güzel bir duyguydu. Okula gideceğim, arkadaşlarımla oyun oynayacağım. Koşamıyordum, arkadaşlarımla oyun oynayamıyordum ama şimdi bahçeye çıkabileceğim. Bana bunu 'Çocuklar üşümesin grubu' üyeleri getirdi. Çocukları çok mutlu etmelerini istiyorum. Büyünce ressam olmak istiyorum. Benim önceden sandalyem vardı ama akülü değildi. Benim hayalim ses sanatçısı Hadise'yi görmek. Çünkü en sevdiğim ünlü o. Onu çok seviyorum" dedi.

'YÜKÜMÜ HAFİFLETTİNİZ'

Dicle'nin annesi Birgül Çelik ise kelimelerle ifade edilemeyecek kadar mutlu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Dicle'yi kadar mutlu ettiniz ki size ne desem azdır. Bir de benim yükümü hafifletiniz. Çünkü okula kucağımda götürüp getiriyordum. Özellikle lavabo ihtiyacı olduğunda her saat başı okulda oluyordum. Gidip gelmekten çok yoruluyordum. Bu tekerlekli sandalye getirdiğiniz için size çok minnettarım. 'Çocuklar üşümesin grubu'na çok teşekkür ediyorum."

Çocuklar üşümesin grubu üyelerinden görsel sanatlar öğretmeni Dilay Yılmaz, Dicle için getirdikleri akülü tekerlekli sandalyeyi takipçilerinin desteğiyle aldıklarını belirterek, "3 Aralık Dünya Engeliler Günü olması sebebiyle Dicle'ye bir sürpriz yapalım dedik. Akülü sandalyeye ihtiyacı varmış. Özelikle okulda çok zorlanıyormuş. Arkadaşları onu bir yere götürmek zorunda kalıyormuş. Yaşadığı bu sıkıntıları göz ardı etmedik. Takipçilerimizden, destekçilerimizden aldığımız yardımlarla akülü sandalyesini ona kavuşturmayı hedefledik. Hemen hazırlığımızı yaptık. Uyanmadan süsledik ve yatağının başına koyduk. Böyle bir sürprizle uyanmış olması ayrıca bizi çok mutlu etti. Tüm üyelerimize, takipçilerimize ve destekçilerimize teşekkür ederiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Akülü tekerlekli sandalyenin hazırlanması

Dicle'nin uyanıp sandalyeyi görmesi

Annesine seslenmesi

Grup üyelerinin içeri girmesi

Avaşin Dicle Çelik Konuşması

Dilay Yılmaz konuşması

Birgül Çelik Konuşması

Genel ve detay

Haber- Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 693 MB

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28 yıldır istenen köprü yapıldı

CEYHAN Belediyesi, uzun yıllardır dere yatağından geçerek evine ulaşabilen Neriman Karagöz'ün yardım çağrısına ulaştı. Karagöz'ün evinin önüne demir köprü yapıldı.

İsalı Mahallesi'nde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Neriman Karagöz, evinin önündeki dere yatağından geçmek zorunda kaldığını belirterek, uzun yıllardır köprü yapılması için çağrıda bulundu. İsteği bir türlü gerçekleşmeyen Karagöz, Ceyhan Belediyesi'ne dilekçe verdi. Belediye ekipleri, Karagöz'ün evinin önüne demir köprü yaptı. 5 çocuk annesi Neriman Karagöz, "Çocuklarım okula giderken dere yatağından geçemiyordu. Ahırım dere yatağının diğer tarafında. Hayvanlarıma yem vermek için dere yatağına girmek zorunda kalıyordum. Çocuklarımı okula götürmek için kucağıma alıp, çamurun içine giriyordum. 28 yılımı çamurun içinde geçirdim. Belediye başkanlarına dilekçe yazdım, yardım istedim. Hepsi geldi, fotoğraf çekip çekip gittiler. İlk kez bir belediye başkanı sesimi duydu. Artık çocuklarım okula gitmek için dereye girmek zorunda kalmayacak. Çok şükür rezilliğimiz son buldu" dedi.

Görüntü Dökümü

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Köprü yapılan dere yatağının drone görüntüsü

Neriman Karagöz'ün köprüden geçişi

Neriman Karagöz ile röp.

Köprünün yapım aşamasından görüntüler

SÜRE: 02'01" BOYUT: 224 mb

Haber: Ceyhun ÖZER-Kamera: CEYHAN,(Adana),

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Adana polisinden engelli çocuklara anlamlı ziyaret

ADANA Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle engelli çocukları okullarında ziyaret etti.

Sarıçam ilçesi Beyceli Mahallesi'nde bulunan Sarıçam Özel Eğitim Anaokulu'nu ziyaret eden polis ekipleri engelli öğrencilere özel hizmet veren okulda çocuklara renkli dakikalar yaşattı. Polisleri görünce fotoğraf çekilmek isteyen çocuklar daha sonra şiir okuyup ve şarkılar söyleyip eğlendi.

Ziyaretin sonunda ise engelli çocuklar, velileri ve polis ekipleri birlikte "Hayat Bayram Olsaö şarkısını söyledi.

Görüntü Dökümü

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Polislerin engelli çocuklarla görüntüleri

Engelli çocuklardan detaylar

Eğlenceden görüntüler

SÜRE: 01'25" BOYUT: 156 mb

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,

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Engelliler tenis oynadı

BOLU'da, otizm ve down sendromlu çocuklar tenis dersinde doyasıya eğlenip spor yapma heyecanı yaşadı.

Bolu'da bir özel okulun spor salonunda Bolu Tenis Akademisi tarafından 3 Kasım Dünya Engelliler günü etkinlikleri kapsamında down sendromlu ve otizmli öğrencilere tenis dersi verildi. Etkinlikte down sendromlu ve otizmli çocukların sosyal hayata adapte olması ve eğlenmesi amaçlandı. Çocuklar, ısınma hareketlerinin ardından tenis oynamanın keyfini yaşadı. Çocukların aileleri de düzenlenen etkinlikten çok memnun kaldıklarını söyledi.

Engelli kızını tenis dersine getiren Sabri Güleç, kendisinin de ortopedik engelli olduğunu ifade ederek, "Bu tarz etkinliklerin sürekli olmasını istiyoruz. Bu etkinlikler çocuklar için çok faydalı oluyor. Çünkü bu çocuklar kilolu oluyor. Sporun onların hayatlarında önemli bir yeri olması gerektiğini düşünüyorum. Kişisel gelişimlerinde de büyük katkıların olduğunu düşünüyorum." dedi.

Bolu Tenis Akademisi'nde antrenörlük yapan Saip Sezer ise, "Güzel bir çalışma oldu burada. Özel bireyler için. Onlar da bizim için önemli, çok değerli. Şu anda çok güzel tenis oynuyorlar, eğleniyorlar. Muhteşem bir şey. Onlar da göstermiş oldu tenisi herkesin oynayabileceğini. Özel bireyler için Türkiye'de şu anda sadece tekerlekli sandalye ile tenis kategorisi var. Başka da yok. Zihinsel engelli bireyler için de böyle bir çalışma olursa iyi olur. İnşallah federasyonumuz da bu konuda duyarlı olur." diye konuştu.

Bolu Tenis Akademisi'nin kurucu üyesi ve antrenörü Fatih Şeker de, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında burada özel bireylerimiz için bir etkinlik yapmayı planladık. Böyle güzel anlamlı bir günde bizim de katkımız olsun istedik. Önce çocuklarımız ısınma ile başladı. Eğitsel oyunlarla eğlenceli vakit geçirecekler. Son olarak da onlarla birlikte tenis oynayacağız. Tenis, Türkiye'de gelişmekte olan bir spor. Engelliler alanında da tenisin şu anda önü çok açık değil. Bu anlamda biz girişimleri sağlamak için, farkındalık yaratmak için böyle bir etkinlik yapıyoruz. Çocuklar fazlaca eğlendiler. Hepsi çok yetenekli ve istekliler. Önemli olan da onların sevmesi ve istekli olması zaten." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Isınma hareketleri

-Tenis oynamaları

-Röportajlar(yazım sırasıyla)

-Detaylar

Süre: 04.32-Boyut: 508 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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