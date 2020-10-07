Gabar gazisi Abubekir Durmuş: En çok üniformam ve silahımı özledim - Son Dakika

Gabar gazisi Abubekir Durmuş: En çok üniformam ve silahımı özledim

07.10.2020 14:51
Gabar gazisi Abubekir Durmuş: En çok üniformam ve silahımı özledim, System.String[]

ÇUKUR ve Hendek operasyonlarında görev aldıktan sonra Gabar'da bölücü terör örgütü mensuplarının el yapımı bombayı infilak ettirmesi sonucu 3 arkadaşı şehit olan 6 arkadaşıyla birlikte yaralanan gazi Abubekir Durmuş (30), fizik tedavisini sürdürdüğü Erzurum'daki baba evinde silahını ve...

ÇUKUR ve Hendek operasyonlarında görev aldıktan sonra Gabar'da bölücü terör örgütü mensuplarının el yapımı bombayı infilak ettirmesi sonucu 3 arkadaşı şehit olan 6 arkadaşıyla birlikte yaralanan gazi Abubekir Durmuş (30), fizik tedavisini sürdürdüğü Erzurum'daki baba evinde silahını ve üniformasını çok özlediğini söyledi. Durmuş, "Sağlığıma kavuştuktan sonra bıraktığım yerden vatanımızı korumaya devam edeceğim" dedi.

Erzurum'da yaşayan Durmuş ailesinin 5 çocuğundan biri olan Abubekir Durmuş, 2013 yılında Jandarma Uzman Çavuş olarak Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugayı'nda göreve başladı. 4 yıl boyunca başta Çukur ve Hendek operasyonlara katılan Durmuş, 4 Nisan 2017'de Gabar'da gerçekleştirilen operasyon sırasında bölücü terör örgütü mensuplarının el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu ağır yaralandı. 3 arkadaşının şehit olduğu 6 arkadaşıyla birlikte yaralandığı patlama sonrası vücudunun sol tarafı felç olan Dunmuş'un Ankara'ya sevki sırasında 5 kez duran kalbi görevli hemşirenin müdahalesiyle yeniden hayata döndü. 6 ağır ameliyat geçirdiği başkentte Ankara Üniversitesi Medikal Tasarım Uygulama Araştırma Merkezi'nde kafasına özel yapam kafatası nakledilen Durmuş, uzun süren tedavinin ardından baba ocağı Erzurum'un Palandöken ilçesi Kayakyolu semtindeki evine geldi.

Anne şefkati ve baba sevgisi altında fizik tedavisini sürdüren gazi Abubekir Durmuş, silahını ve üniformasını çok özlediğini söyledi. Önceleri yatağa bağımlı halde olduğunu ancak tedaviler sonucu yürüyecek hale geldiğini ifade eden Durmuş, "Şükürler olsun. Allah, devletimizden bin defa razı olsun. Maddi manevi desteğini hep yanımda hissettim. Sağlığım için gerekli bütün özeni gösterdiler. Eskı sağlığıma kavuştum. Sol tarafımda kısmı bir felç var ama fizik tedaviyle o da düzelecek. Üniforlmam ve silahımı çok özledim. Sağlığıma kavuştuktan sonra  bıraktığım yerden görevime, vatanımızı korumaya devam edeceğim" dedi.


Gabar gazisi Abubekir Durmuş: En çok üniformam ve silahımı özledim
Gabar gazisi Abubekir Durmuş: En çok üniformam ve silahımı özledim
Gabar gazisi Abubekir Durmuş: En çok üniformam ve silahımı özledim
Gabar gazisi Abubekir Durmuş: En çok üniformam ve silahımı özledim
Gabar gazisi Abubekir Durmuş: En çok üniformam ve silahımı özledim
Gabar gazisi Abubekir Durmuş: En çok üniformam ve silahımı özledim
Gabar gazisi Abubekir Durmuş: En çok üniformam ve silahımı özledim
Gabar gazisi Abubekir Durmuş: En çok üniformam ve silahımı özledim
Gabar gazisi Abubekir Durmuş: En çok üniformam ve silahımı özledim
Gabar gazisi Abubekir Durmuş: En çok üniformam ve silahımı özledim
Gabar gazisi Abubekir Durmuş: En çok üniformam ve silahımı özledim
Gabar gazisi Abubekir Durmuş: En çok üniformam ve silahımı özledim
Gabar gazisi Abubekir Durmuş: En çok üniformam ve silahımı özledim
Gabar gazisi Abubekir Durmuş: En çok üniformam ve silahımı özledim
Gabar gazisi Abubekir Durmuş: En çok üniformam ve silahımı özledim

Gabar, Şehit, Terör, Gazi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gabar gazisi Abubekir Durmuş: En çok üniformam ve silahımı özledim - Son Dakika

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