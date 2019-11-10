DHA YURT BÜLTENİ-22

Kamışlı'da, teröristlerin kullandığı binadaki Suriye bayrakları, Nusaybin'den görüntülendi

MARDİN'in Nusaybin ilçesinin karışında yer alan Suriye'nin Kamışlı kentinde, terör örgütü PKK/ YPG 'nin sözde karakol binası olarak kullandığı, Rmelan petrol bölgesindeki binaya Suriye bayrakları asıldı.

Terör örgütü PKK/YPG mensuplarının sözde karakol olarak kullandığı, Kamışlı'da petrol sahasında bulunan Rmelan'daki binaya Suriye bayraklarının asıldığı görüldü. Rejim güçlerinin dolaşırken görüldüğü Kamışlı'da, ABD'ye ait zırhlı araç da Mardin Nusaybin'den görüntülendi. Aracın, bir süre önce ABD'nin Irak'tan Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG için gönderdiği konvoydaki zırhlı araçlardan olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Petrol bölgesindeki binaya asılı rejim bayrakları

Petrol bölgesine gelen rejim devriyesi

Zırhlı araç

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin),

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Zabıt katibi ve savcı eşinin yaralandığı kazada, kızları Zehra öldü

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı. Alev alan cipte sürücü zabıt katibi Emel ile eşi savcı Ümit Yılmaz yaralanırken, kızları Zehra (8) ise hayatını kaybetti. Otomobildeki 5 kişi yaralanırken, alevlere müdahale eden bir polis memuru da dumandan etkilendi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Çarşamba ilçesi Samsun- Ordu karayolunda meydana geldi. Samsun Adliyesi'nde zabıt katibi olan Emel Yılmaz yönetimindeki 06 NS 891 plakalı cip, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp, karşı şeride geçerek Murat Lokumcu (30) yönetimindeki 34 NE 1076 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada alev alan cipte, Emel ile eşi savcı Ümit Yılmaz, çevredeki sürücülerin müdahalesi ile cipten yaralı olarak çıkarıldı. Çiftin kızları Zehra Yılmaz ise alev alan cipte hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü Murat Lokumcu, eşi Burcu Lokumcu (30), çocukları Asil Lokumcu (1) ile Mustafa Tekin (30) ve Gülay Dindar da hafif yaralandı. Cipteki yangına müdahale eden polis memuru Abdurrahman Pelit de dumandan etkilenerek hastanede tedaviye alındı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri cipteki yangını söndürürken, yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Zehra Yılmaz'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza yeri detayları

Detaylar

Mehmet Emin ÇOŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun), -

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Cami inşaatındaki cinayetin şüphelisi tutuklandı, 'Ölmesi gerekiyordu' dedi

İZMİR'de, cami inşaatında çalışan işçi Ferit Aytekin'i döverek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan O.G.'nin, polise verdiği ifade ortaya çıktı. O.G.'nin, Aytekin'i gözüne el feneri ile ışık tuttuğu için başına vurup öldürdüğünü, cesedinin elleri ve ayaklarını bağladıktan sonra Kabe'yi tavaf etmek için oradan ayrıldığını söylediği, "Ölmesi gerekiyordu" dediği öğrenildi.

Ege Üniversitesi Bornova Kampüsü içindeki cami inşaatı yakınında, cuma akşamı bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, elleri ve ayakları bağlı olan kişinin öldüğü belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede, cesedin cami inşaatında çalışan Ferit Aytekin'e (45) ait olduğu tespit edildi. Başına aldığı darbelerle öldürüldüğü tahmin edilen Aytekin'in cesedinin etrafına tahtalar ile oluşturulan daire ise polis ekiplerinin dikkatini çekti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bölgedeki güvenlik ve MOBESE kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde cinayet şüphelisinin üstü çıplak ve ayakkabısı olmayan O.G. olduğu belirlendi. Şüphelinin camiden çıktıktan sonra Manisa Kavşağı'na gittiğini tespit eden polis, ardından taksiye binip Manisa'nın Gördes ilçesine gittiğini tespit etti. Taksinin plakasını alan ekipler, dönüş yolunda taksiciyi durdurup ifadesine başvurdu ve araçta arama yaptı. Taksicinin ifadesinde, O.G.'yi 480 TL karşılığında Manisa'nın Gördes ilçesine götürdüğünü ve şüphelinin kendisine 60- 70 TL gibi bir miktar da bahşiş bıraktığını söylediği öğrenildi. Taksicinin ifadesi üzerine harekete geçen polis, O.G.'yi Gördes ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalayıp, gözaltına alarak İzmir'e getirdi.

İŞÇİYİ GÖZÜNE EL FENERİYLE IŞIK TUTTUĞU İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Sağlık kontrolünden geçirilen O.G., daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Burada sorgulanan O.G.'nin ifadesinde, Manisa'dan İzmir'e gezmeye geldiği ve cami yakınında dolaşırken Ferit Aytekin ile karşılaştığını, Aytekin'i gözüne el feneri ile ışık tuttuğu gerekçesiyle dövdüğünü, başına vurup öldürdüğünü, ellerini ve ayaklarını bağladığını söylediği öğrenildi. Ayrıca şüphelinin, Aytekin'i bağladıktan sonra etrafına tahtalarla daireler oluşturduğunu, Kabe'yi tavaf etmek için oradan ayrıldığını söylediği, "Ölmesi gerekiyordu" dediği ileri sürüldü.

'CAMİYE GİDEMEM BENİ ORADA DÖVERLER'

O.G.'nin, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, Manisa Kavşağı etrafında birkaç tur attığı ve daha sonra da üşüdüğü gerekçesiyle taksi durağına sığındığı belirlendi. İddiaya göre, taksiciler, taksi durağının yakınında üstü çıplak ve ayakkabıları olmayan O.G.'yi görünce madde bağımlısı olduğunu düşünüp, uzaklaştırdı. O.G. daha sonra taksi durağının yakınında bulunan kafenin önüne gitti. Manisa Kavşağı'nda çekicilik yapan Mesut Yılmaz ile karşılaştı. Burada bir süre Mesut Yılmaz ile vakit geçiren O.G.'nin daha sonra Yılmaz'ın yardımı ile taksiye bindiği tespit edildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.G., bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Camiden detaylar

İZMİR

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Cami inşaatındaki cinayetin şüphelisi tutuklandı, 'Ölmesi gerekiyordu' dedi (2)

CİNAYETTEN SONRA BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

İzmir'de, cami inşaatında çalışan işçi Ferit Aytekin'i döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ve ifadesinde 'Kabe'yi tavaf etmek için oradan ayrıldım' diyen O.G.'nin, Manisa Kavşağı'ndaki görüntüleri ortaya çıktı. Caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan O.G.'nin üstü ve ayakları çıplakken taksi durağına gittiği ve daha sonra yoluna devam ettiği görüldü. Bir süre sonra O.G.'nin üzerinde tişört ve ayakkabısının olduğu görüntülere yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Güvenlik kamerası

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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Aşırı doz uyuşturucudan öldü iddiası

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, aşırı dozda uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen İbrahim Çakan (34), evinde ölü bulundu.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kışla Mahallesi Millet Caddesi'nde meydana geldi. Köydeki evlerinden çocuklarının kaldığı eve giden Adem ve Melek Çakan çifti, oğulları İbrahim Çakan'ı hareketsiz halde buldu. Haber verilmesiyle eve gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde İbrahim Çakan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çakan'ın aşırı dozda uyuşturucu madde kullanımının ardından hayatını kaybettiği iddia edildi. Çakan'ın cesedi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, Çakan'a ait evin önündeki otomobilde inceleme yaptı. Çakan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Görüntü Dökümü

-Olay yerine inceleme ekiplerinin eve girmesi

-Evden detaylar

-Annesi Melek Çakan'ın ağlaması

-Baba Adem Çakan'ın ağlaması

-Savcının gelmesi

-İbrahim Çakan'ın cansız bedeninin evden çıkarılması

-inceleme ekiplerinin evden çıkması

-Polis ekiplerinin İbrahim Çakan'ın arabasını incelemesi

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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Ordu'da, amatör maçta çıkan kavgada 2 futbolcu yaralandı

ORDU'da, Amatör Futbol 1'inci Lig'inde, 1-1 biten Kabadüz Belediyespor ile Fatsa Dolunayspor karşılaşması sonrası futbolcular arasında kavga çıktı. Polisin müdahale ettiği kavgada, 2 futbolcu yaralandı.

Ordu'nun Altınordu ilçe stadında, Amatör Futbol 1'inci Lig'inde, Kabadüz Belediyespor ile Fatsa Dolunayspor karşı karşıya geldi. 1-1- biten maçın ardından futbolcular arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada futbolcular tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Polisin müdahale ettiği kavgada, Kabadüz Belediyesporlu 2 futbolcu aldığı tekme ve yumruk darbeleri sonucu yaralandı. Yaralı futbolcular, sahada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Maç sonu futbolcuların kavgası

Yaralı futbolcular

Haber-Kamera: Ahmet BAYRAK ORDU-DHA

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