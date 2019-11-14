DHA YURT BÜLTENİ - 22

Bolu'da FETÖ'nün TSK yapılanmasında 11 şüpheli adliyede (2)

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Bolu'da FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen 11 kişiden Serdar Ö., Nail K. ve Nurettin K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BOLU

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Servis şoförü, tartıştığı veli tarafından vuruldu

KARAMAN'da, öğrenci servisi şoförü Nasuh Fındıklı, servis ücretleri nedeniyle tartıştığı veli Hüseyin K. tarafından tabancayla omzundan vurulup, yaralandı. Fındıklı hastanede tedaviye alınırken, Hüseyin K. da gözaltına alındı.

Olay. saat 21.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 1147 Sokakta halı sahanın yanında meydana geldi. Okullara öğrenci taşıyan Nasuh Fındıklı, servis minibüsü ile halı sahada futbol oynayacakları bölgeye getirdi. Burada, servisine sinen öğrencilerden birinin babası Hüseyin K. ile karşılaştı. İddiaya göre, servis ücretleri hakkında konuşmaya başlayan ikili arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin K. yanındaki tabancayla Fındıklı'ya ateş etti. Omzundan yaralanan Fındıklı kanlar içinde yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hüseyin K. kaçarken, sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Fındıklı, Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, otomobiliyle kaçan Hüseyin K.'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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Yaralının hastaneye getirilişi

Hastaneden ve ambulanstan detay

Olay yerinden detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

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Kasiyeri şaşırttı, iki defa para üstü aldı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir marketten alışveriş yaptıktan sonra tırnakçılık yöntemiyle kasiyerden iki kez para üstü alan kişi, güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, Nazilli ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Markette alış-veriş yaptan bir kişi, kasaya geldi. Parayı ödedikten sonra ilginç davranışlarda bulunan çeşitli sorular sorduğu kasiyerde iki kez para üstü alan kişi, marketten ayrıldı. Tırnakçılık olarak adlandırılan bu yöntemin ardından şüphelenen market çalışanları güvenlik kamerasını izlediklerinde durumun farkına vardı ve polise ihbarda bulundu. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Güvenlik kamerasına yansıyan olay anları

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ,

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