Dha Yurt Bülteni -26

Otomobil Botan Çayı 'na devrildi; 2 kardeş kurtarıldı, babalarının cesedi bulundu (3)KAYIP BABANIN CESEDİ ARAÇTA BULUNDU Siirt 'te kontrolden çıkıp Botan Çayı'na devrilen otomobiliyle akıntıya kapılarak kaybolan sürücü Mehmet Selim Özalp 'in (46) bulunması için AFAD ve UMKE ekipleri çalışma yaptı. Suya giren dalgıçlar, otomobili, düştüğü yerden 10 metre mesafede buldu. Kayıp olduğu belirtilen Mehmet Selim Özalp'in otomobilde cesedi bulundu. Sudan çıkarılan Özalp'in cesedi otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna konuldu. AFAD Siirt İl Müdürü Cahit Koyuncu, "Kazanın meydana geldiği yerden yaklaşık 10 metre ilerisinde dalgıçlarımız aracı buldu. Aracın çıkarılması ile birlikte araç içerisinde bulunan Mehmet Selim Özalp'ın cansız bedeni de bulundu" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Botan NehriAraçtan detaylarGenel ve detayHaber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,===============SOKAKTA TARTIŞTIĞI AKRABASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜSİVAS'ta, sokakta karşılaştığı akrabası F.G. tarafından bıçaklanan Ziya Çakmak (43), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, saat 20.00 sıralarında Halil Rıfat Paşa Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede karşılaşan Ziya Çakmak ile akrabası F.G. henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. F.G., iddiaya göre kavga sırasında üzerinde bulunan bıçakla Çakmak'ı karın bölgesinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ziya Çakmak, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Çakmak, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çakmak'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. F.G. ise olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-----------------------------Hastaneden görüntüler-Öldürülen kişinin fotosuHaber-Kamera: Hakan KALELİ/SİVAS,============================GÜMÜŞHANE EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI KALP KRİZİ GEÇİRDİGÜMÜŞHANE'de kalp krizi geçiren Emniyet Müdür Yardımcısı 2'nci sınıf Emniyet Müdürü Bülent Pehlivan (48), tedaviye alındı. Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı 2'nci sınıf Emniyet Müdürü Bülent Pehlivan, akşam saatlerinde polis evinde fenalaştı. Polislerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Pehlivan'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlk müdahalesinin ardından Trabzon 'da özel bir hastaneye sevk edilen Pehlivan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Hastane önü detaylarıEmniyet Müdür Yardımcısının sevk edilmesiAmbulansla konulmasıDetaylarHaber-Kamera: Uğur AYDIN-Sinan UÇAR/ GÜMÜŞHANE============================TIR İLE KAMYON ÇARPIŞTI: 2 YARALIKONYA'nın Kulu ilçesinde TIR'ın virajda karşı yönden gelen kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler yaralandı. Araç içinde sıkışan 2 sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılıp, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza, saat 19.00 sıralarında Kulu- Karadağ Mahallesi yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Mustafa Gürdal yönetimindeki 42 BZ 199 plakalı TIR, virajda karşı yönden gelen İsmail Topkır idaresinde 42 SE 048 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada sürücüler Gürdal ve Topkır yaralandı. Araç içinde sıkışan 2 sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücüler ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------Kaza yerinden detayYaralıların çıkartılıp ambulansa alınmasıAraçlardan detayGenel ve detayHaber- Kamera: Mehmet YILMAZ/ KULU - KONYA==========================18'İNCİ MERSİN ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİ'NE KAPALI GİŞE BAŞLANGIÇMERSİN'de, bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Müzik Festivali (MUMF), ünlü piyano sanatçıları Güher- Süher Pekinel kardeşlerin kapalı gişe konseri ile başladı.Kültür Merkezi Opera Sahnesi'ndeki konser öncesinde selamlama konuşması yapan MUMF Yönetim Kurulu Başkanı Selma Yağcı, "İnanın pek kolay bir iş değil bu tür festivalleri hazırlamak ama bu konuda ne kadar başarılı olursanız olun, sanatseverlerin değerli katkıları olmasa, salonları bu akşam olduğu gibi dolup taşırmasa hiçbir festival, bizimki de inanın başarılı olmaz, olamaz" dedi. Konuşmanın ardından, müzik otoriteleri tarafından dünyanın en iyi piyanist ikilisi olarak gösterilen Güher-Süher Pekinel kardeşler, alkışlar eşliğinde çıktıkları sahnede Mozart 'ın iki piyano konçertosu ve aryalarını seslendirdi. Şef Rengim Gökmen 'in yönettiği 2 bölümlük konsere, MUMF Oda Orkestrası da eşlik etti.Biletleri günler öncesinden tükenen ve kapalı gişe olarak gerçekleştirilen konseri izleyenler, sanatçıların performansını ayakta alkışladı.14 Nisan Pazar günü 'Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler' isimli konser ile sürecek olan festival, 2 Mayıs'ta Can Atilla 's Masive feat Elif Gökalp konseri ile son bulacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------SeyircilerMüzik dinletisiDetaylarHaber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,=========================