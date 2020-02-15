DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Hemzemin geçitte trenle çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü

AFYONKARAHİSAR'da hemzemin geçitte yük treniyle çarpışan kamyonetin sürücüsü Nazmi Yıldırım (50) yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Sülümenli beldesi girişinde bulunan hemzemin geçitte sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 36008 numaralı yük treniyle Nazmi Yıldırım'ın kullandığı 26 TE 390 plakalı bir ekmek fırınına ait kamyonet çarpıştı. Yük treninin yaklaşık 500 metre sürüklediği kamyonetteki sürücü Nazmi Yıldırım olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Nazmi Yıldırım'ın cenazesi morga konulurken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

AYNI YERDE İKİNCİ KAZA

Aynı hemzemin geçitte 6 Şubat tarihinde de yük treniyle ekmek taşıyan kamyonet çarpışmış ve sürücü yaralanmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden detaylar

HABER-KAMERA: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

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Van'da polisi alarma geçiren şüpheli çantanın sahibi yakalandı

VAN kent merkezindeki caddeye bırakılan ve bomba şüphesiyle polisi alarma geçiren çanta ile ilgili bir kişi, yapılan takip ve incelemelerin ardından yakalanarak, gözaltına alındı.

Van kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir bankanın önüne dün bırakılan şüpheli çantayı görenlerin haber vermesi üzerine polis alarma geçti. Olay yerine çok sayıda polis ve bomba imha ekibi sevk edildi. Cumhuriyet Caddesi ve caddeye çıkan tüm ara yollar kapatılıp, güvenlik şeridi çekildikten sonra fünye kullanılarak patlatılan çantadan 1 cep telefonu bataryası, 35 adet kurusıkı tabanca mermisi ve kablo çıktı.

Bunun üzerine çantayı bırakan kişinin yakalanması için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyip, parmak izi çalışması yaptı. Yapılan çalışmaların ardından şüpheli çantayı bırakan kişinin J.E. olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi. Dün yapılan operasyonda J.E., İpekyolu İlçesi Bostaniçi Mahallesi'nde bulunan evinde yakalanarak, gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mahalleye yapılanoperasyon

-Polis ve zırhlı araç detaylar

-Yakalanan kişinin polis aracına bindirilmesi

-Detaylar

Orhan AŞAN/VAN,

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Uyuşturucu operasyonuna 19 tutuklama

DENİZLİ merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen suç örgütünü 3 ay önce teknik ve fiziki takibe aldı. Dün şafak vakti Denizli merkezli, İzmir, Manisa, Aydın ve Uşak'ta belirlenen 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyon, havadan drone ile de takip edildi. Yapılan aramalarda 641 gram metamfetamin, 6 gram eroin, 9 gram esrar, 52 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 2'si kadın toplam 23 kişi gözaltına alındı. Suç örgütünün üyesi olduğu belirlenen 15 kişinin daha önce gözaltına alınıp, uyuşturucu satmak suçundan adliyeye sevk edilip tutuklandıkları öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suç örgütü üyesi oldukları belirtilen ve soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan 15 kişi ile birlikte operasyondaki tutuklu sayısının 34'e yükseldiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polis ekiplerinden görüntü

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Adliyeden görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Bursa polisinden masaj salonlarına baskın

BURSA'da, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından masaj salonlarına baskın düzenlendi. Çok sayıda polisle 41 masaj salonuna eş zamanlı yapılan baskınlarda, 6 iş yerinde yönetmeliğe aykırı işçi çalıştırıldığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer İlçelerinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Yaklaşık 500 personelin katıldığı uygulamada ilk olarak Ahlak Büro Amirliği ekipleri, masaj salonlarına baskın düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyonda ekipler, masaj salonlarında fuhuş yapılıp yapılmadığını, iş yerlerinin ve çalışanların ruhsatları ve sigortalarını denetledi. 41 masaj salonunu denetleyen ekipler, 6 iş yerinde 7 çalışanın yönetmeliğe aykırı çalıştırıldığı tespit etti.

Masaj salonlarından sonra günübirlik kiralık apartları denetleyen ekipler, 82 işletmede 488 daire denetledi. 4 işletmeye tespit edilen eksiklikler nedeniyle 45 bin 61 lira idari para cezası kesildi.

Uygulamanın son bölümünde de kahvehaneler gibi umuma açık yerler denetlendi. 143 iş yerini denetleyen ekipler, 2 iş yerine kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem yaptı. Kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye de toplamda 7 bin 350 lira para cezası kesildi. Yapılan uygulamalarda bin 374 kişinin UYAP sorgulaması yapılırken, aranması olan 2 şüpheli gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

HABER: Mehmet İNAN/BURSA,

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Yeniden dizayn ettikleri sınıfa güneydoğu gazisinin adını verdiler

ERZURUM Gençlik Harekatı Platformu, Yakutiye ilçesindeki lisede bir sınıfı yeniden dizayn ettirdi. Sınıfa, 2012 yılında Siirt'te uzman çavuş olarak görev yaparken PKK'lı teröristlerin tuzakladığı mayına basıp iki ayağını kaybeden gazi Yahya Kemal Calayır'ın ismi verildi.

Merkezi İstanbul'da bulunan Erzurum Gençlik Platformu, Yakutiye Atatürk Anadolu Lisesi'nin 10-D sınıfını yeniden dizayn ettirdi. Baştan aşağı yenilenen sınıfta kullanılan sıra, masalar ve malzemeler de değiştirildi. Yeniden düzenlenen sınıfın açılışı için tören düzenlendi. Törene Erzurum Gençlik Platformu Başkanı Yunus Emre Kavaz, öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra sınıfa adı verilen gazi Yahya Kemal Calayır da katıldı.

Tek amaçlarının gençlerin daha iyi ortamlarla yetişmesine katkı sağlamak olduğunu belirten Yunus Emre Kavaz, eğitimin önemine dikkat çekti. Gazi Yahya Kemal Calayır, ismi verilen 10-D sınıfının öğrencileriyle birlikte kurdeleyi keserek açılışını yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Platform Başkanı Yunus Emre Kavaz'ın konuşması

-Kavaz'a plaket verilmesi

-Gazi Calayır'la kurdelenin kesilmesi

-Dizayn edilen sınıftan görüntü

Haber-Kamera: ERZURUM,