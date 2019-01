Dha Yurt Bülteni-7

1)ADANA MERKEZLİ TERÖR OPERASYONU: 13 GÖZALTIADANA merkezli 3 ilde terör örgütü Heyet Tahrir Şam 'a (HTŞ) yönelik düzenlenen operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü HTŞ'ye bazı kişilerin lojistik destek ve üye kazandırmaya yönelik çalışma yaptığını belirledi. Özel Harekat ekiplerinin de katılımıyla 300 kişilik ekip tarafından Adana merkezli İstanbul ve Ankara 'da belirlenen 18 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Adana'da operasyon yapılan adreslerde 13 kişi gözaltına alınırken, bu kişiler arasında Fukara Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan S.'nin de olduğu belirtildi. Hasan S.'nin, örgüte eleman temini, para, yiyecek, kıyafet ve her türlü yedek parça yardımı gibi çalışmaları organize edip, gözaltına alınan diğer şüpheliler ile birlikte çalışma yürüttüğü öne sürüldü. Ayrıca Hasan S.'nin para hareketlerinin MASAK tarafından incelendiği ifade edildi.Şüphelilerin Adana Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü bildirildi.ADANA, -==============================================2)ULUDAĞ'DA HAFTA SONUNDA ADIM ATACAK YER KALMADIKIŞ turizminin göz bebeği Uludağ hafta sonu tatilci akınına uğradı. 2 gündür devam eden yoğun kar yağışını fırsat bilen tatilciler pistlere akın etti. Kayak pistlerinde adım atacak yer kalmazken oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı. Telesiyej ve teleskilerde uzun kuyruklar meydana geldi. Kış turizminin en önemli merkezlerinden olan Uludağ'a hafta sonunu fırsat bilen tatilciler akın etti. Milli Parklar gişelerinde başlayan kuyruk oteller bölgesine kadar uzayınca sıra beklemek istemeyen tatilciler araçlardan inerek oteller bölgesine yürüdü. Otellerde yüzde 100 doluluk yaşanırken Uludağ'a günübirlik gelen tatilciler ise yol kenarlarında mangal yapıp kar topu oynadı. 2 gündür kar yağışının etkili olduğu Uludağ'da pistlerde adım atacak yer kalmazken tatilciler kayak ve snowboard yaparak karın keyfini çıkardı. Kayak pistlerinde adım atacak yer kalmadı. Kar yağışının devam ettiği Uludağ'da kar kalınlığı 1.5 metreyi geçerken hava sıcaklığı ise en düşük sıfırın altında 17, en yüksek sıfırın altında 9 derece olarak ölçüldü.İstanbul'dan geldiğini belirten Çağla Çağ, "Uludağ'a ilk defa geliyorum. Yoğun bir kar yağışı olmasına rağmen burası çok kabalık. Uludağ'ı çok beğendim. Kayak pistleri çok yoğun kayarken birine çarpmamak imkansız gibi bir şey. Çok eğlenceli, gelinmesi gereken bir tatil merkeziö diye konuştu. Çok eğlenceli, gelinmesi gereken bir tatil merkeziö diye konuştu.Görüntü dökümü:----------------------Pistlerden görüntüler-Kayak yapan turistlerin görüntüleri-Genel detaylar-Vatandaşlarla röportajSüre: 02.46 Boyut: 309 MBHaber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,==============================================3)KARTALKAYA'NIN ZORLU YOLU KÖYLÜLERE GEÇİM KAPISI OLDUBOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya çevresindeki köylerde yaşayan bazı vatandaşlar, yoğun kar yağışının ve buzlanmanın yaşandığı yollarda kalan tatilcilerin araçlarına zincir takımı, kiralama ve traktörle çekerek para kazanıyor. Türkiye 'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'nın dik rampalarıyla bilinen 28 kilometrelik yol güzergahında köylüler, karavan, baraka ve traktör römorklarında gece gündüz bekliyor. 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'ya çıkışın sağlandığı yol güzergahında zincir nöbeti tutan Saraycık ve Kındıra'da yaşayan köylüler, tatilcilerin araçlarına zincir takıp kayan araçlarını çekerek ve zincir kiralayarak para kazanıyor. Köylüler, tatilcilerden zincir söküp takmak için 20-30 lira, zincir kiralamak için günlük 50-75 lira, traktörle çekmek için ise 100-250 lira arası ücret talep ediyor. Yol güzergahında bulunan köylüler, işlerinin daha önceki yıllara göre düşük olduğunu belirtti. Köylülerden bazıları İl Özel İdaresi'nin yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yapması nedeniyle işlerinin düştüğünü söylerken, bazıları da kar tipi lastiklerin ve 4x4 araçların yaygınlaşması nedeniyle işlerinin kötü gittiğini belirtti.Bölgede çalışan Kemal Karakaya , "Biz millete hizmet veriyoruz yolda kalmasın diye. Otellere gidenlere biz yardımcı oluyoruz. Ama yolumuza kepçeler ve tuzlama araçları giriyor. Bize iş kalmıyor. Bizim kazancımız zaten ne burada yani? 10 lira 20 lira veriyor vatandaş her işini otelde görüp geliyor. Biz zaten para kazanamıyoruz. Millete hizmet veriyoruz burada. İl Özel İdaresi yolu açık tuttuğu için biz iş yapamıyoruz. Kapandığı zaman tuz atıyorlar, kepçelerle kürüyorlar bize iş yaptırmamış oluyorlar. Zincir satışları düşüyor. Gece yolda kalanları da çekiyoruz. Gece yarısı traktörle kalanları gidip çekiyoruz. Bir miktar ücret alıyoruz. Bu ücretler zincir takma için 10 lira 20 lira. Kiralama ise günü birlik 40 lira 50 lira. Adam işini görüyor." dedi.İdris Bilgi ise, "İstanbul"dan müşteri buraya tatile geliyor. Haliyle rampa ve buzlanma olduğu için çıkamıyor. Kar tipi lastik de fayda etmiyor. Sonuçta zincire ihtiyaç duyuluyor. Biz burada ekmek paramız için zincirlerini takarak müşterinin can ve mal güvenliğini sağlamış oluyoruz. Müşteriler, emniyetli şekilde otellerine gidiyor. Biz de bu işten ekmeğimizi kazanıyoruz." diye konuştu.Eski yıllara göre kazançlarının azaldığını belirten Fatih Esen , "Genelde 4x4'lerin ve kar lastiklerinin piyasada çoğalmasıyla bizim işlerimiz artık aşağıya düştü. Yolda illaki tuzlama olacak, açılacak. Ona itirazımız yok. Günlük ortama Cumartesi Pazar'ın haricinde kişi başı 50-75 lira arası alıyoruz. Bazı arkadaşlarımız 2-3 kişi duruyor. Bazıları tek duruyor. Ortalama 50-100 lira oluyor. Hafta içi 40-50 lira. Sabit bir fiyat vermiyoruz kimseye. Bahşiş usulü çalışıyoruz. Yolda kalan araçları da bahşiş usulü ile çekiyoruz. 150-200 lira para alıyoruz mesela. Yakındaysa 40-50 lira oluyor. Uzakta ise 150-200 lira istiyoruz." diye konuştu.Ahmet Kışlak , "Günlük burada bekliyoruz. Vatandaşa hizmet yapıyoruz. Başkasının zincirini takması sökmesi 30-40 lira. Kiralık verirsek günlük 50 lira ile 70 lira arası değişiyor. Havalar soğuk işimiz zor oluyor tabi." Yakındaysa 40-50 lira oluyor. Uzakta ise 150-200 lira istiyoruz." diye konuştu.Ahmet Kışlak , "Günlük burada bekliyoruz. Vatandaşa hizmet yapıyoruz. Başkasının zincirini takması sökmesi 30-40 lira. Kiralık verirsek günlük 50 lira ile 70 lira arası değişiyor. Havalar soğuk işimiz zor oluyor tabi."Görüntü Dökümü---------------------Yollardan görüntüler-Zincircilerin elleriyle sürücüleri durdurmaya çalışması-Zincir takılması-Sırasıyla röportajlar-DetaylarSüre: 05.25-Boyut: 607 MBHaber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,==============================================4)KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ TEK BAŞINA PROTESTO ETTİBURSA'da 48 yaşındaki Meryem Karaş, 'kadına yönelik şiddet'i tek başına protesto etti. Evinde hazırladığı 'Kadına şiddet hayır' yazılı 500 poşeti 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 'nda dağıtan Karaş, "Artık kadınlar öldürülmesin" dedi. Bursa 'nın merkez Osmangazi ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki tek kişilik protesto, görenleri şaşırttı. Bir süre önce, Bursa Aile Mahkemesi'nde eşi hakkında boşanma davası açan ve boşanma davasının görüleceği ilk gün duruşmaya yanında getirdiği davul ve dümbelek ile çiftetelli oynayıp kına dağıtan Meryem Karaş, bu kez 'Kadına şiddet hayır' yazılı poşetleri dağıttı. Meryem Karaş, "Kadın şiddetine son verilmesi amacıyla üzerinde 'Kadına şiddete hayır' yazılı poşetleri insanların duyarlı olmaları için tek başıma dağıtıyorum. Erkekler kadınları öldürüyor. Bu şiddete 'dur' diyorum. Artık kadınlar ölmesin. Kadınlar öldürüldükten sonra değil, tehditlere ağır ceza verilsin. Tehditle başlayan şiddet mezarda biter. Kadınlar annedir, eştir, baş tacıdır. Kadınlar ölmesin" dedi.Karaş, yağmur altında elindeki 'Kadına şiddete hayır' yazılı 500 poşeti vatandaşlara dağıttı. Bazı kadın ve erkeklerin ise kendilerine uzatılan poşetleri almak istemedikleri görüldü. Bazı kadın ve erkeklerin ise kendilerine uzatılan poşetleri almak istemedikleri görüldü.Görüntü Dökümü:----------------------Protesto-Karaş açıklama-DetaylarHaber/Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA,==============================================5)ECZACILARIN İŞSİZLİK ENDİŞESİADANA Eczacı Odası Başkanı Ersun Özkan, Türkiye'de 25 bin eczane bulunduğunu ve 36 fakülteden her yıl 2 bin 500 eczacının mezun olduğunu belirterek, eczacılık fakültesi sayılarının ve kontenjanlarının mutlak suretle azaltılması gerektiğini söyledi. Yeni mezun eczacıların, bir yıl yardımcı eczacılık yaptıktan sonra eczane açamaması düşünüldüğünde sektörün 6-7 yıl sonra yeni bir sıkıntıyla karşı karşıya olacağını dile getiren Özkan, istihdam problemi yaşanmaması için sanayide ve kamuda eczacı istihdamının artırılması gerektiğine vurgu yaptı. Demirören Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Adana Eczacı Odası Başkanı Ersun Özkan, Türkiye'de eczacılık fakültelerinin sayısında ve kontenjanında mutlak suretli bir azalmaya gidilmesi gerektiğine dikkat çekti. Türkiye'de 25 bin eczane bulunduğunu söyleyen Özkan, "Mevcut eczane sayısı ülkemize göre yeterli oranda. Yılda 2 bin 500 eczacı fakültelerden mezun oluyor. Mezun olanların 1 yıl süreyle yardımcı eczacılık yapacağını ve ardından eczane açamamasını düşündüğümüzde 6-7 yıl sonra sektör yeni bir sıkıntıya girecek. Şu anda 45'in üzerinde eczacılık fakültesi mevcut, bunların da 36 tanesi eczacı yetiştiriyor" dedi."SANAYİDE İSTİHDAM DÜŞÜK'Özkan, Türkiye'de birçok hastanenin eczacısız sağlık hizmeti verdiğinin altını çizerek, "Sanayide de eczacı istihdamı olabildiğince düşük. Hükümetten beklediğimiz, gerek sanayide, gerek kamudaki eczacı istihdamını artırmaları. Artırmadıkları takdirde bugün öğretmen, mühendis, avukat, diş hekimleri, işletme mezunları gibi eczacılar da iş bekleyecek. Türkiye'de bunu değiştirmek gerekiyor. Bir fakülteyi bitirmek, o ülkeyle ilgili eğitim oranında yükselme veya değer kazandırmıyor. Eğer o üniversiteyi bitirdikten sonra istihdam sağlayabiliyorsanız, eğitim aldığı konuda iş bulmasını sağlayabiliyorsanız, ülkenin gelişmişliği de bununla doğru orantılıdır" diye konuştu.