Sivas'ta baraj ve göletlerin suyu çekildi; evler, mezarlar ortaya çıktı - Son Dakika

Sivas'ta baraj ve göletlerin suyu çekildi; evler, mezarlar ortaya çıktı

22.12.2020 11:27
Sivas'ta baraj ve göletlerin suyu çekildi; evler, mezarlar ortaya çıktı, System.String[]

SİVAS'ta kuraklık nedeniyle kent genelindeki birçok baraj ve göllerde su seviyeleri düştü.

SİVAS'ta kuraklık nedeniyle kent genelindeki birçok baraj ve göllerde su seviyeleri düştü. Hafik ilçesindeki Pusat ve merkezdeki 4 Eylül Barajları ile Serpincik Göleti'nde su seviyesi son yıllardaki en düşük seviyeye indi. Çekilmeyle suyun altında kalan evler, cami ve mezarlar ortaya çıktı

Sivas'ta son yıllarda yaşanan kuraklık ve yağış azlığı nedeniyle göllerde ve akarsularda su seviyelerinin düşmesine neden oldu. Hafik ilçesinde Pusat, Maden ve Alanyurt köylerinin arazileri, 2009 yılında inşası tamamlanan ve su toplamaya başlayan Pusat İçme Suyu ve Sulama Barajı'nın tamamlanması ile sular altında kaldı. Kısa sürede tamamen suyla dolan arazideki Maden, Pusat ve Alanyurt köyleri ise taşındı. Her yıl sulama kanallarının açılmasıyla boşalan baraj gölü yağış sonrası yeniden dolarken, bu yıl yağış azlığı nedeniyle baraj gölündeki sular yaklaşık 60 metre çekildi. Suyun çekilmesiyle özellikle Maden köyüne ait eski mezarlık tamamen gün yüzüne çıktı. Su nedeni ile hasar gören mezarlardaki insan kemiklerinin de ortaya çıktığı görüldü. Ayrıca sular altında kalan Pusat köyünün baharda sadece külahı görünen cami minaresi ve bazı evler gün yüzüne çıktı. Merkezde içme suyu olarak kullanılan 4 Eylül Barajı'nda da su seviyesi, gözle görülür derecede düştü. Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Karşıyaka Mahallesi yakınlarında bulunan ve dört mevsim de ayrı güzelliğe sahip Serpincik Göleti'nde bu yıl beklenen yağışların olmaması ve kuraklık nedeniyle su, kıyıdan yaklaşık 30 metre çekildi. Son yıllarda yağmur ve kar yağışının azalması, çiftçilerin tarım arazilerini düzensiz sulamalarından kaynaklandığı bildirildi.

'SU HİÇ BU KADAR DÜŞMEMİŞTİ'Pusat Barajı yanında bulunan Alanyurt köyünün muhtarı Abdullah Doldur, "Baraj da genelde sulama nedeniyle su seviyesi düşüyordu. Ancak son zamanlarda kuraklığın daha uzun sürmesi nedeniyle sular çok çekildi. Daha önce bu kadar su çekilmiyordu. Şu anda sular önceki işaretlerin çok altında kaldı. Suların çekilmesiyle eski mezarlar da ortaya çıktı. Buradaki mezarlar da Maden köyünün mezarlığıdır. Bizim de burada yakınlarımız var. Arada gelip dua ediyoruz. Suların bu kadar çekilmesi bizleri de mağdur ediyor. Kaynak sularımız azalıyor" dedi.

Pusat köyünde yaşayan Nazım Corut ise, "Sular çok çekiliyor. Kar ve yağmur yağmıyor. Bu gölün kaynağı var ama yetmez. İnşallah kar yağarsa düzelir. Burayı besleyen sadece kar yağışıdır. Hiç bu kadar su düşmemişti. Su ne kadar olursa o kadar da bereket olur" diye konuştu.


- Sivas
Sivas'ta baraj ve göletlerin suyu çekildi; evler, mezarlar ortaya çıktı
Sivas'ta baraj ve göletlerin suyu çekildi; evler, mezarlar ortaya çıktı
Sivas'ta baraj ve göletlerin suyu çekildi; evler, mezarlar ortaya çıktı
Sivas'ta baraj ve göletlerin suyu çekildi; evler, mezarlar ortaya çıktı
Sivas'ta baraj ve göletlerin suyu çekildi; evler, mezarlar ortaya çıktı
Sivas'ta baraj ve göletlerin suyu çekildi; evler, mezarlar ortaya çıktı
Sivas'ta baraj ve göletlerin suyu çekildi; evler, mezarlar ortaya çıktı
Sivas'ta baraj ve göletlerin suyu çekildi; evler, mezarlar ortaya çıktı
Sivas'ta baraj ve göletlerin suyu çekildi; evler, mezarlar ortaya çıktı
Sivas'ta baraj ve göletlerin suyu çekildi; evler, mezarlar ortaya çıktı
Sivas'ta baraj ve göletlerin suyu çekildi; evler, mezarlar ortaya çıktı
Sivas'ta baraj ve göletlerin suyu çekildi; evler, mezarlar ortaya çıktı
Sivas'ta baraj ve göletlerin suyu çekildi; evler, mezarlar ortaya çıktı
Sivas'ta baraj ve göletlerin suyu çekildi; evler, mezarlar ortaya çıktı
Sivas'ta baraj ve göletlerin suyu çekildi; evler, mezarlar ortaya çıktı

Maden, Sivas, Baraj, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sivas'ta baraj ve göletlerin suyu çekildi; evler, mezarlar ortaya çıktı - Son Dakika


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