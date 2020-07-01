DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

İKRANUR'UN EN SEVDİĞİ KIYAFETİ TABUTUNA SERİLDİ

İkranur'un ölümünde cinayet şüphesi araştırılıyor (2)

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve kaybolduktan 3 gün sonra derede cansız bedenine ulaşılan İkranur Tirsi'nin (7) cenazesi babaannesinin evine getirildi. Anne Nazlı ve baba Serdar Tirsi çifti de tabutun başına gelerek kızları için gözyaşı döktü. İkranur'un tabutunun üzerine hayattayken en sevdiği gelinlik modeli verilen kıyafeti örtüldü, güller döküldü. Küçük kızdan geriye ise gelinlik kıyafetini giydiği fotoğrafları kaldı.