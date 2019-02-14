Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Gerede'de 15 Araç Birbirine Girdi (1)

Dha Yurt - Gerede'de 15 Araç Birbirine Girdi (1)

14 dakika önce

BOLU'nun Gerede ilçesinde, D-750 Karayolu'nda buzlanma nedeniyle 15 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı.

Dha Yurt - Gerede'de 15 Araç Birbirine Girdi (1), System.String[]
BOLU'nun Gerede ilçesinde, D-750 Karayolu'nda buzlanma nedeniyle 15 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı. Yol ulaşıma kapanırken, olay yerine UMKE, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralılara müdahalede bulundu.

İLK GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Murat KÜÇÜK/BOLU, -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:01 Kaynak: DHA

İtfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Gerede, Güncel
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