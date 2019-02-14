Dha Yurt - Gerede'de 15 Araç Birbirine Girdi (1)
14 dakika önce
BOLU'nun Gerede ilçesinde, D-750 Karayolu'nda buzlanma nedeniyle 15 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı.
BOLU'nun Gerede
ilçesinde, D-750 Karayolu'nda buzlanma nedeniyle 15 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı. Yol ulaşıma kapanırken, olay yerine UMKE, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralılara müdahalede bulundu.
İLK GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
Murat KÜÇÜK/BOLU, -
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:01 Kaynak: DHA
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