Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - ?kadirli'de Makilik Alanda Çıkan Yangın Ormana Sıçradı (2)

Dha Yurt - ?kadirli'de Makilik Alanda Çıkan Yangın Ormana Sıçradı (2)

26 dakika önce

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIKadirli ilçesine bağlı Karaküçük Mahallesi'ndeki makilik alanda, saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itafiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Dha Yurt - ?kadirli'de Makilik Alanda Çıkan Yangın Ormana Sıçradı (2), System.String[]
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kadirli ilçesine bağlı Karaküçük Mahallesi'ndeki makilik alanda, saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itafiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken yangında 2 hektar alanın kül olduğu öğrenildi.

Haber: Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ(Osmaniye),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:36 Kaynak: DHA

Kadirli, Güncel
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