Dha Yurt - ?kadirli'de Makilik Alanda Çıkan Yangın Ormana Sıçradı (2)
26 dakika önce
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIKadirli ilçesine bağlı Karaküçük Mahallesi'ndeki makilik alanda, saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itafiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Kadirli ilçesine bağlı Karaküçük Mahallesi'ndeki makilik alanda, saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itafiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken yangında 2 hektar alanın kül olduğu öğrenildi.
Haber: Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ(Osmaniye),
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:36 Kaynak: DHA
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