Adana'da 31 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Adana'da 31 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

ADANA'da, hakkında kesinleşmiş 31 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Fatih Ş., polis operasyonuyla yakalandı.

Adana'da 31 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı, System.String[]

ADANA'da, hakkında kesinleşmiş 31 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Fatih Ş., polis operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'adam öldürme', 'ruhsatsız silah bulundurma', 'tehdit ve yaralama' suçlarından aranan, hakkında kesinleşmiş 31 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Fatih Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Fathi Ş.'nin merkez Sarıçam ilçesine bağlı Baklalı Mahallesi'ndeki evine baskın yaptı. Ancak şüpheli bulunamadı. Fatih Ş.'nin Orhangazi Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirlendi. Düzenlenen operasyonla Fatih Ş,. yakalandı. Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirilen Fatih Ş., sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


Adana'da 31 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

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Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 09:35 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da 31 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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